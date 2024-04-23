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Пакет на $60 млрд: зброю в Україну перекинуть швидше, у CNN дізналися сценарій

Олексій Тесля
23 квітня 2024, 16:28
Артилерійські снаряди будуть одними з перших, які будуть доставлені в Україну.
Озброєння
ЗСУ чекають на поставки нової партії боєприпасів / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Republica, УНІАН

Прискорить доставку американської техніки з пакета допомоги США в Україну те, що більша її частина перебуває вже на складах Німеччини та Польщі.

Як пише CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Як уточнюють автори матеріалу, артилерійські снаряди будуть одними з перших, які будуть доставлені в Україну.

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Журналісти зазначають, що після перетину кордону України необхідно буде доставити боєприпаси туди, де вони потрібні, якнайшвидше - але це все одно становитиме значну логістичну проблему, враховуючи величезну кількість відповідного озброєння.

Навіть зі швидким схваленням нового пакета допомоги перевага, яку зараз має Росія, не буде усунена негайно, додають автори матеріалу CNN.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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