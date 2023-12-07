"Готові поставити Україну на коліна": Байден натякнув на компроміс з республіканцями

Навіть якщо президент і сенатори знайдуть спосіб просунутися в питанні безпеки кордонів, будь-яка угода зіткнеться з перешкодами в Палаті представників.

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Джо Байден попередив про жахливі наслідки для Києва, якщо Конгрес не зможе проголосувати за пакет військового фінансування України / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, pixabay.com

Президент США Джо Байден розкритикував республіканців за блокування законопроекту про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте заявив про готовність шукати компроміс.

Коли ввечері 6 грудня республіканці в Сенаті заблокували виділення десятків мільярдів доларів військової та економічної допомоги Україні глава Білого дому охарактеризував цю тактику як "приголомшливу" і небезпечну. Проте, він також сигналізував про відкритість до того, чого в кінцевому підсумку хочуть законодавці Республіканської партії - змін прикордонної політики, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що Байден попередив про жахливі наслідки для Києва і "подарунок" російському диктатору Володимиру Путіну, якщо Конгрес не зможе проголосувати за пакет військового фінансування України та Ізраїлю на суму 110 мільярдів доларів, а також інші пріоритети національної безпеки.

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Через кілька годин республіканці в Сенаті рішуче проголосували за припинення просування пакету.

"Вони готові буквально поставити Україну на коліна на полі бою та при цьому завдати шкоди нашій національній безпеці", — сказав Байден.

Але навіть критикуючи республіканців за їхню позицію, Байден підкреслив, що він готовий "піти на суттєві компроміси щодо кордону", якщо це необхідно для проходження пакету через Конгрес.

"Ця заява вселила, принаймні, деяку надію на те, що прогрес може бути досягнутий в найближчі дні, оскільки Сенат веде переговори щодо безпеки кордонів - одному з найскладніших питань в американській політиці", - пише WP.

Байден не назвав конкретних політичних пропозицій та звинуватив республіканців у тому, що вони хочуть вирішення політичного питання більше, ніж двопартійного компромісу.

Видання також зазначає: навіть якщо президент і сенатори якимось чином знайдуть спосіб просунутися вперед в питанні безпеки кордонів, будь-яка угода зіткнеться зі значними перешкодами в Палаті представників.

"Жорсткі консерватори, які контролюють палату, пообіцяли заблокувати її, якщо не буде схвалений широкий набір жорстких заходів прикордонної та імміграційної політики", - зазначає WP.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, у тому числі 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Для винесення законопроекту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували лише 49 сенаторів. Проти законопроекту проголосували всі республіканці, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, американські війська братимуть активну участь у боях. Такий сценарій стає більш імовірним, особливо, якщо Україна втратить підтримку з боку США.

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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