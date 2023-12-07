США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

Глава Пентагону заявив, що здатність України виробляти найважливішу військову техніку всередині країни є ключем до її здатності зберегти свободу.

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​Ллойд Остін заявив про необхідність допомогти Україні дати відсіч російським силам / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України і спільному виробництві.

Зокрема, США та Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які будуть працювати для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України, йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Виробництво торкнеться сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

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У Білому домі вважають, що це посилить співпрацю між Сполученими Штатами та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

Перший день американо-української конференції оборонно-промислової бази пройшов 6 грудня в Міністерстві торгівлі у Вашингтоні. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи.

Ллойд Остін виступив на відкритті конференції / Фото: defense.gov

Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на відкритті конференції, заявив, що здатність України виробляти найважливішу військову техніку всередині країни є ключем до її здатності підтримувати тривалу свободу і суверенітет в межах своїх кордонів.

"Разом з нашими союзниками і партнерами ми повинні продовжувати працювати, щоб допомогти Україні дати відсіч російським силам сьогодні та створити майбутні сили для України, які зможуть стримувати російську агресію найближчими роками. Це означатиме зміцнення оборонно-промислової бази України як для підтримки нинішніх військових зусиль України, так і для зміцнення національної могутності й стримування України в довгостроковому майбутньому", - сказав Остін.

Як повідомляв Главред, німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже в 2024 році.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що компанія планує виробляти бронетранспортери Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А бойову машину піхоти Lynx доведеться почекати до літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther поки не йдеться.

Нагадаємо, Україна на державному заводі запустила виробництво аналога іранського дрона-камікадзе Shahed-136. В місяць випускаються десятки таких безпілотників. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

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