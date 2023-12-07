УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

Анна Ярославська
7 грудня 2023, 08:28
Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва.
Оксана Маркарова, військова допомога США
Оксана Маркарова прокоментувала провал голосування за військову допомогу Україні в Сенаті / Колаж: Главред, фото : minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Сенат США провалив винесення на обговорення питання про надання нового пакету військової допомоги Україні - 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів навколо документа. Однак посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва.

За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

Вона зазначила, що представники Республіканської партії, які обіцяли голосувати проти, раніше говорили, що не можуть підтримати документ, в якому не буде питання безпеки південного кордону США.

відео дня

"Що це означає Для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не впливатимуть на продовження підтримки нашої держави, яка буде продовжена завдяки двопартійній підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу й сподіваємося, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет", - написала посол у Facebook.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Для винесення законопроекту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували лише 49 сенаторів. Проти законопроекту проголосували всі республіканці, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога Оксана Маркарова війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

08:44 Світ
США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:42 Світ
Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:53 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:53

Гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Раки втратять гроші, Діви - одягніться в зелений

08:44

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

08:28

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

08:14

Місячний календар 8 грудня 2023: пасивний день, який приносить нервові зриви

08:10

Чия смерть вразила і шокувала ПутінаПогляд

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
08:07

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:42

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:40

Запорука успіху в 2024 році: астролог розповів, що кожному знаку потрібно зробити до Нового рокуВідео

06:55

Потрібно знайти дружину фермера за 19 секунд: надзвичайно складна загадка

Реклама
06:53

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:25

Чому не можна казати "лишній": як замінити слово, яке часто вживають помилково

06:10

Росія кинула в м'ясорубку нові підрозділи "Шторм V"Погляд

05:00

Не тягніть бабусині меблі у дім: мольфар сказав, які біди вони можуть принестиВідео

04:30

"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять ПутінуВідео

03:45

Як продовжити строк служби пральної машини: три хитрощі, про які ви не знали

03:34

Буде штиль: астролог назвав 4 знаки, які найлегше переживуть грудень 2023Відео

02:37

Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

02:05

Герцогиня в чорному: Меган Маркл засвітилася в дорогущому луці "зайнятої матусі"

01:35

Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

Реклама
06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

22:48

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

22:30

Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

22:27

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

22:06

"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

22:01

Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

21:42

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:41

Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

21:41

Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

21:11

"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

20:53

Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

20:48

Треба знайти перстень серед сніжинок за 10 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

20:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 9 секунд знайти кішок

20:39

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

20:37

Як дізнатися, яка у тебе аура за датою народження: цікавий метод

20:31

Байден до Конгресу: Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТОВідео

20:21

США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні: що ввійшло

20:05

Секретний брифінг у Сенаті щодо України став скандальним: у CNN дізналися деталі

19:31

Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

19:30

В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

Реклама
19:10

Чому Україну не сприймають вузловою точкою безпеки континентуПогляд

18:50

"Звернення" Пригожина і "денацифікація": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

18:48

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини: засипають бомбами та готують резерви - Хлань

18:33

Угорщина проти всього, що стосується підтримки України: готує зрив саміту ЄС - журналіст

18:30

У фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" розкриють деталі зухвалої спецоперації СБУ зі знищення тилового пункту управління російських військВідео

18:25

"Якщо ми програємо, Україна буде суцільною Бучею": військовий розкрив плани Росії

18:11

Путін хоче анексувати все Азовське море: у ЗМІ з'явилися подробиці

18:10

До дружини пристає доктор: Гордон поскаржився на Комаровського

17:55

ЗСУ перекопують окупантів: військовий розповів про пекельну ситуацію на фронті

17:44

Армії України потрібно перейти до глухої оборони: боєць ЗСУ назвав три причини

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти