Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва.

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Оксана Маркарова прокоментувала провал голосування за військову допомогу Україні в Сенаті / Колаж: Главред, фото : minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Сенат США провалив винесення на обговорення питання про надання нового пакету військової допомоги Україні - 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів навколо документа. Однак посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва.

За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

Вона зазначила, що представники Республіканської партії, які обіцяли голосувати проти, раніше говорили, що не можуть підтримати документ, в якому не буде питання безпеки південного кордону США.

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"Що це означає Для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не впливатимуть на продовження підтримки нашої держави, яка буде продовжена завдяки двопартійній підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу й сподіваємося, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет", - написала посол у Facebook.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Для винесення законопроекту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували лише 49 сенаторів. Проти законопроекту проголосували всі республіканці, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

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