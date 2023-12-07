Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

Якщо США перестануть підтримувати Україну, то американці мають бути готові самим вступити у війну у випадку нападу Путіна на будь-яку країну члена НАТО.

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В Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, американські війська будуть активно брати участь у боях. Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що Сполучені Штати серйозно ставляться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею НАТО, яка передбачає колективну відповідь у разі збройного нападу на одну або декілька країн НАТО. Про це повідомляє "Суспільне".

Він також відзначив, що такий сценарій стає більш вірогідним, особливо, якщо Україна втратить підтримку з боку США.

"Якщо ви перебуваєте у Капітолії та вірите у національну безпеку, то має бути непідробне занепокоєння щодо того, що станеться, якщо ви просто дозволите Путіну рухатися, дозволите йому отримати Україну. Не майте сумнівів, він не покине своїх стратегічних цілей щодо отримання цілої країни. Він не вірить в існування суверенної держави. Якщо ми не підтримаємо Україну, … і Путін отримає всю Україну, потім він стане проти східного флангу НАТО", — сказав Кірбі.

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Джон Кірбі висловив переконання у тому, що американські військові братимуть участь у конфлікті, якщо президент РФ Путін досягне стратегічної перемоги в Україні.

"Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України висока зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде. Не лише національне багатство, але й американська кров", - вказав представник Білого дому.

Він зауважив, що у разі, якщо Путін розпочне протистояння з одним із союзників у НАТО, Сполучені Штати дуже серйозно дотримуються зобов'язань за п'ятою статтею. Протягом останніх двох років Україна та її військові вдало відбити території, протистоячи російській агресії, без іноземної військової присутності на своїй землі, включаючи американську.

"Американці були б дуже залучені, якби Путін отримав цю стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО", — додав Кірбі.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в CNN зазначилм, що секретний брифінг у Сенаті США, запланований на 5 грудня, щодо обговорення пакету допомоги для України та Ізраїлю, перетворився на суперечку між представниками Демократичної та Республіканської партій. Замість обговорення війни Росії проти України, доповідач від республіканців вирішив розповісти про перемовини щодо кордону і почав голосно кричати на одного з генералів.

Білий дім оголосив про поглиблення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України, включаючи спільне виробництво. Зокрема, між США та Україною було укладено угоду про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, спрямованими на задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Проект закону щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги на суму 106 млрд доларів, включаючи 61 млрд доларів для України.

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