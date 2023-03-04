Чи готова Україна допомогти Молдові з Придністров'ям: експерт розкрив подробиці

Військовий експерт підкреслив, що у людей Придністровʼя немає мотивації йти далі з Москвою.

Чи готова Україна допомогти Молдові з Придністров'ям? / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Якщо країна-агресорка Росія буде і надалі розхитувати ситуацію в Молдові, то влада цієї країни може звернутися до України по допомогу. Спільними зусиллями цю ситуацію буде вирішено досить швидко. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

За його словами, у людей Придністровʼя немає мотивації йти далі з Москвою. Якщо раніше вона полягала у тому, що Москва давала дармові гроші і утримувала цю територію, то наразі цієї мотивації вже може і не бути.

"Таким чином спільні дії Молдови і України можуть призвести не лише до військового вирішення питання, але й до суто політичного – Придністровʼя робить свій вибір і приєднується до Молдови із тією зброєю, яку має "ПМР". Ще раз підкреслюю – склади, які є на території "ПМР" знаходяться на відстані 5 кілометрів від кордону з Україною", - сказав Притула.

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Зеленський запропонував Молдові захист

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева. Зеленський наголосив, що Україна прийде на допомогу у разі нової війни Кремля. Таким чином глава держави прокоментував інформацію про можливі провокації РФ проти Молдови.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ. Він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.

До слова, раніше міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

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