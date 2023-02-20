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"Готові допомогти": Зеленський запропонував Молдові захист від ймовірної агресії РФ

20 лютого 2023, 11:27
Україна прийде на допомогу Молдові, якщо Володимир Путін зважиться ще на один акт агресії.
Володимир Зеленський і Майя Санду
Майя Санду і Володимир Зеленський / president.gov.ua

Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева, заявив президент Володимир Зеленський.

Україна прийде на допомогу в разі нової війни Кремля. Таким чином глава держави в інтерв'ю Corriere della Sera прокоментував інформацію про можливі провокації РФ проти Молдови.

За словами президента, Україна прийде на допомогу Молдові, якщо Володимир Путін зважиться ще на один акт агресії проти незалежної держави.

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"Наша розвідка попередила президента Майю Санду (президент Молдови - ред.) про цю небезпеку, і вона пояснює, що у неї є підтвердження в цьому сенсі. Вона дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти і своїх військових у Придністров'ї", – додав Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ.

В інтерв'ю tv8.md він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час Цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється. У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.

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