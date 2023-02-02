Лавров вибухнув порцією марення і пригрозив нападом Росії на Молдову

Молдова може стати нібито "наступною Україною", пригрозив міністр пропагандистських закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров.

Лавров звинуватив президента Молдову Санду в готовності, мовляв, "об'єднуватися з Румунією" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть нібито "об'єднатися" з Румунією.

В інтерв'ю пропагандистам РИА Новости він поділився своїми вигадками про те, що Захід нібито на роль "наступної України", мовляв, "бачить Молдову", чим фактично натякнув на плани Москви напасти на країну.

За його словами, в ситуації, коли Молдова нібито піде до НАТО і, мовляв,"буде об'єднуватися з Румунією", країна-окупант "стане оборонятися".

"Зараз на цю роль розглядають Молдову, перш за все тому, що змогли поставити президентку, яка досить специфічними методами рветься до НАТО(Майю Санду), має румунське громадянство, готова об'єднуватися з Румунією і готова практично на все", - підкреслив держпропагандист-дипломат РФ Сергій Лавров.

Нагадаємо, директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в грудні минулого року сказав, що існує високий рівень ризику нападу Росії.

За його словами, окупанти мають декілька сценаріїв, за яких Москва може піти на наземне вторгнення через північ України в напрямку молдавської держави.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску раніше зазначив, що Молдова сподівається на перемогу України у війні з агресором Росією. На думку дипломата, такий сценарій допоможе Кишиневу повернути окуповане Придністров'я і вивести звідти російські війська.

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Війна Росії проти України: