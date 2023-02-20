Україна допоможе Молдові з Придністров’ям: Зеленський назвав головну умову

Український гарант підкреслив, що росіяни давно планували змінити керівництво Молдови.

Зеленський відповів, за якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо країна-агресорка Росія використає це невизнане утворення для відкриття ще одного фронту. Про це український гарант розповів в інтерв'ю Die Welt.

Як зазначив Зеленський, Україна попередила президентку Молдови Майю Санду про те, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови.

Президент підкреслив, що у Кремлі вже давно про це мріяли. Проте у Молдови та Росії відсутній спільний кордон, тому щоб перекинути свої війська до Молдови, РФ могла б використати лише аеропорт у Кишиневі.

відео дня

"Тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Мая Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", - сказав глава української держави.

Зеленський запропонував Молдові захист

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева. Зеленський наголосив, що Україна прийде на допомогу у разі нової війни Кремля. Таким чином глава держави прокоментував інформацію про можливі провокації РФ проти Молдови.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ. Він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.

До слова, раніше міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

Дивіться відео ТСН – Росія рветься до Молдови

Вас може зацікавити: