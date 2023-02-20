Придністров'я потрібно демілітаризувати: у Молдові заговорили про виведення російських військ

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив за необхідність демілітаризації Придністров'я.

Придністров'я / скріншот, УНІАН

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ.

В інтерв'ю tv8.md він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.

"Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадських заворушень, нападів на деякі інститути, гібридної війни, дезінформації, нагнітання тривоги в суспільстві, міжетнічної ненависті, яка створює умови для дестабілізації в країні, і інститути працюють над тим, щоб ці ризики не матеріалізувалися", - заявив він.

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За словами прем'єра, Лівий берег Дністра необхідно демілітаризувати "шляхом виведення російських військ і демілітаризації", після чого необхідні економічна і соціальна інтеграція громадян.

"Це залежить від кількох речей, але в якийсь момент це буде вирішено. Ми знаходимося в періоді геополітичних тектонічних рухів", - додав він.

Падіння ракети в Молдові

5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час Цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється. Разом з тим деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.

14 січня стало відомо про падіння нових уламків ракети. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відреагувала на це і заявила, що у РФ відсутня повага до суверенітету країни.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову було порушено, а залишки ракети впали в околицях села Ларга в Бричанському районі", — написала вона.

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