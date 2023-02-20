Придністров'я потрібно демілітаризувати: у Молдові заговорили про виведення російських військ

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ.
В інтерв'ю tv8.md він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.
"Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадських заворушень, нападів на деякі інститути, гібридної війни, дезінформації, нагнітання тривоги в суспільстві, міжетнічної ненависті, яка створює умови для дестабілізації в країні, і інститути працюють над тим, щоб ці ризики не матеріалізувалися", - заявив він.
За словами прем'єра, Лівий берег Дністра необхідно демілітаризувати "шляхом виведення російських військ і демілітаризації", після чого необхідні економічна і соціальна інтеграція громадян.
"Це залежить від кількох речей, але в якийсь момент це буде вирішено. Ми знаходимося в періоді геополітичних тектонічних рухів", - додав він.
Падіння ракети в Молдові
5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час Цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.
Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється. Разом з тим деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.
14 січня стало відомо про падіння нових уламків ракети. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відреагувала на це і заявила, що у РФ відсутня повага до суверенітету країни.
"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову було порушено, а залишки ракети впали в околицях села Ларга в Бричанському районі", — написала вона.
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