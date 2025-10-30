Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

Георгій Судаков вітає Динамо з перемогою та відповідає на критику Попова.

Попов розповів про принциповість матчу з Шахтарем / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Динамо перемогло Шахтар у Кубку України

Київський клуб вийшов у чвертьфінал після вольової перемоги над Шахтарем

Матч Динамо – Шахтар завершився першою перемогою киян за останні роки

Команда Олександра Шовковського здобула вольову перемогу над Шахтарем у Кубку України та вийшла у чвертьфінал турніру. Для Динамо це стала перша перемога над донеччанами за останні чотири роки, повідомляє Футбольний Сектор.

Після матчу захисник київського клубу Денис Попов поділився враженнями від гри:

"Це дуже принциповий матч. Я ще пограв у ті роки, коли були футболісти посерйозніше: Марлос, Тайсон, Мораєс. Зараз так, можна сказати, пародія на той Шахтар. Я вчився на цих матчах і розумів, що це за матч. Тому так воно, напевно, залишилося. Шахтар – гарний суперник, вони вклали дуже багато грошей у футболістів, тому створили нам труднощі."

Слова Попова не залишилися без відповіді. Колишній футболіст донецького клубу, а нині півзахисник Бенфіки Георгій Судаков привітав Динамо з перемогою та трохи потролив захисника киян:

"Вітаю Динамо з першою перемогою за 5 років у "пародистів"."

Повідомлення він опублікував у власному Telegram-каналі.

Про персону: Георгій Судаков Георгій Вікторович Судаков народився 1 вересня 2002 року у місті Брянка, Луганська область, Україна — український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря", молодіжної та національної збірних України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату Європи 2023. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за харківський "Металіст" (2013—2016) і донецький "Шахтар" (2017—2019). У сезоні 2018/19 років разом з "гірниками" став чемпіоном України серед гравців до 17 років та визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Окрім цього, за підсумками сезону Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакуючого плану серед гравців 2002 року народження. За результатами опитування Георгія Судакова було визнано найкращим гравцем 2023 року у "Шахтарі". Wikipedia

