Руйнівна зброя 'зовсім не секретна': Подоляк прокоментував створення 'ядерки'

Спекуляції щодо можливості створення ядерної зброї в Україні є безпідставними, заявив Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/razrushitelnoe-oruzhie-sovsem-ne-sekretnoe-podolyak-prokommentiroval-sozdanie-yaderki-10614398.html Посилання скопійоване

Розмови про "українську бомбу" відволікають від важливої теми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Україна не має наміру створювати ядерну бомбу

Українська ядерна зброя не зможе стримати Росію, яка має другий за величиною ядерний арсенал

Розмови про "українську бомбу" відволікають від недостатності дій Заходу проти РФ

Спекуляції навколо можливості створення ядерної зброї в Україні є безпідставними. Навіть, якщо Україна могла б в майбутньому розробити таку зброю, вона не стримала б Росію, яка володіє другим за величиною ядерним арсеналом у світі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Важливо не плутати поняття "ядерна зброя" і "оптимальна опція стримування". Така зброя, навіть якби Україна змогла її в осяжному майбутньому створити (а про це взагалі не йдеться), не може стримати імперію з другим за розміром ядерним арсеналом у світі. Це ж зрозуміло", - наголосив він.

відео дня

Подоляк зазначив, що розмови про "українську бомбу", якої насправді не існує, лише відволікають від важливої теми — відсутності реальних дій з боку Заходу проти РФ. За його словами, справжньою руйнівною зброєю є економічні кроки та санкції.

"Це суворе дотримання наявних санкцій, їхнє розширення на експорт нафти й газу. Це передання Україні заморожених у Європі російських активів. Це припинення постачання через треті країни до РФ компонентів та обладнання для військового виробництва. Це запровадження санкцій проти широкого списку російських чиновників, промисловців і пропагандистів війни. Це ізоляція агресора замість безлічі сигналів про бажання вступити з ним у переговори", - перелічив Подоляк.

Радник ОП підкреслив, що світ повинен зосередитись на знищенні економічної основи російського мілітаризму, якого можна досягнути "без жодного пострілу", замість того, щоб миритися з руйнуванням українських міст.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Створення Україною ядерної бомби - новини за темою

Нагадаємо, у виданні The Times з'явився матеріал, де стверджується, що Україна може створити власну ядерну зброю всього за кілька місяців, якщо США відкличуть військову допомогу. Україна здатна швидко розробити просту ядерну бомбу, використовуючи плутоній, отриманий з відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Також у Росії відреагували на чутки про нібито намір України розробити ядерну зброю. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав цей "план" недалекоглядним. Пєсков також стверджує, що це спроба вивести Росію на зіткнення з НАТО.

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський заявив, що вже обговорював питання нових гарантій довгострокового миру з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Він висунув умову: або ядерна зброя, або членство України в НАТО.

Преса сприйняла цю заяву як натяк на можливість розробки власної ядерної бомби. Пізніше президент уточнив, що не мав на увазі створення ядерної зброї і повторив, що Україна фокусується на вступі до НАТО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред