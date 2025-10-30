"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнання

Катерина Павленко розповіла про свій досвід стосунків.

https://glavred.net/starnews/eto-bylo-sereznee-frontvumen-go-a-posle-poceluya-s-devushkoy-sdelala-priznanie-10711034.html Посилання скопійоване

Катерина Павленко з Go_A висловилася про поцілунок із фанаткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Коротко:

Під час виступу на концерті Фактично самі Монокейт поцілувала дівчину із залу

Артистка прокоментувала, що надихнуло її на поцілунок

Фронтвумен гурту Go_A та сольна виконавиця (під псевдонімом Monokate) Катерина Павленко у грудні 2024 року здивувала прихильників, коли під час концерту гурту Фактично самі вона поцілувала в губи дівчину із залу. Майже рік співачка не коментувала цю подію, яку бурхливо обговорювали в Мережі.

У недавньому інтерв'ю Славі Дьоміну вона вперше зізналася, що поцілунок, який наробив стільки галасу, насправді не мав жодного підтексту - це був душевний порив Павленко, охопленої драйвовою музичною атмосферою. "Це було просто в моменті... Рок-н-рол, концерт, драйв - усі кайфували. Я не планувала цього, просто емоції. Але потім зрозуміла, що, можливо, для когось це було серйозніше. І я дуже жалкую про цей вчинок насправді, бо є ще інша людина, її почуття. Я не думала, що настільки все глибоко", - каже Катерина.

Вона також зізналася, що в юності в неї була близька подруга, проте в їхніх особливих стосунках не було справжнього кохання. Зараз Монокейт не приваблюють жінки в романтичному плані: вона захоплюється кожною з них, але це зовсім не про романи.

Катерина Павленко з Go_A висловилася про поцілунок із фанаткою / Скриншот YouTube

"Я не думаю, що вони в мене б з'явилися (почуття до жінки - прим. редактора). Мені дуже подобаються жінки. Я можу дивитися на жінку на розумну, класну, мудру жінку і просто максимально кайфувати від її присутності поряд. Але прям почуття, ну, ні, це інше. Так само як можна дивитися на красивого хлопця і теж захоплюватися ним. Але це не значить, що я захочу з ним з ним зустрічатися", - пояснює зірка.

Дивіться відео поцілунку Катерини Павленко з дівчиною під час концерту Фактично самі:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нове заміжжя Тіни Кароль. Співачка зізналася, як на її життя вплинула смерть чоловіка, і як сьогодні вона дивиться на появу іншого партнера.

Також український актор і головний герой 14 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Тарас Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон, якими його засипають останнім часом.

Читайте також:

Про персону: Катерина Павленко Катерина Павленко - українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею "Шум", де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування - 2-ге місце. Катерина Павленко пише і публікує вірші та пісні під псевдонімом "Monokate", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред