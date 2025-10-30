Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

Атаки по Москві змушують столицю РФ зупиняти авіасполучення, паралізуючи роботу головних аеропортів і викликаючи невдоволення серед громадян.

В Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Fire Point, УНІАН

Атака на Москву в ніч з 26 на 27 жовтня не була першою, однак, як і попередні, не призвела до значних наслідків, адже влучань у самій столиці не зафіксовано. Натомість у Московській області ситуація виявилася цікавішою, оскільки там удари були результативними. Крім того, самі росіяни повідомляли про те, що Московський регіон РФ був атакований ракетами Фламінго. Про це в колонці для Главреда розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Тука зазначив, що лише мешканці Москви здатні реально впливати на російську владу, адже Кремль не зважає на думку жителів інших регіонів, таких як Курська, Брянська чи Ростовська області, а також Криму. Саме тому російське керівництво особливо занепокоєне ударами безпілотників по столиці.

За його словами, кожного разу, коли українські дрони наближаються до Москви, там оголошують план "Килим" — припиняють роботу аеропортів. Оскільки московські аеропорти є найбільшим транспортним вузлом Росії, їх зупинка створює значні труднощі не лише для столиці, а й для всієї країни. Відео, зняті під час дії цього плану, демонструють масштаб невдоволення серед пасажирів та громадян.

"Наліт наших дронів на Москву 26-27 жовтня швидше був "тривожним вогнем". У російських чатах писали, що під час атаки були і ракети Фламінго, які росіяни, звичайно ж, "всі до однієї збили". Ми поки точно не знаємо, чим був атакований російський столичний регіон: чи то безпілотниками, чи то ракетами.Але є повідомлення про те, що вперше Україною було завдано удару по підприємству, розташованому в глибині Росії, британською ракетою Storm Shadow", - вказує він.

Тука додав, що це може свідчити про те, що британці зняли заборону на застосування своїх ракет по цілях у РФ, і тепер Україна зможе вражати об’єкти на російській території британською зброєю. Це вагомо, бо жоден дрон, навіть найпотужніший, за ефективністю не зрівняється з ракетами. Він робить висновок, що є підстави сподіватися на низку руйнівних ударів по російських цілях найближчим часом.

"Якщо за допомогою ударів по Москві Україні вдасться трансформувати настрої в Росії з "Київ за три дні" в "А (неценз. - для чого) ця війна!", ці удари слід наносити, паралельно продовжуючи бити по російській нафтопереробці та інших енергетичних об'єктах і портах", - резюмував він.

Фламінго / Інфографіка: Главред

Чи реально зробити блекаут у Москві - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України можуть спричинити блекаут Москви навіть без використання ракет Tomahawk. На думку військового експерта Олега Жданова, блекаут у російській столиці може стати переломним моментом у війні, похитнути владу Володимира Путіна в Кремлі та змусити еліти замислитися про його усунення.

За його словами, для цього вистачить наявних далекобійних ракет типу "Фламінго", "Паляниця" та "Пекло". Жданов підкреслив, що перспектива блекауту в Москві — цілком реальна, оскільки в України є необхідні сили й засоби для цього навіть без Tomahawk.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня Москва зазнала масованої атаки українських безпілотників. Мер Сергій Собянін підтвердив інцидент, заявивши, що система ППО нібито відбиває атаки.

Російське Міноборони повідомило про 34 збиті або перехоплені дрони над столицею, а загалом у ніч на 26 жовтня — про 193 безпілотники, що нібито були знищені чи знешкоджені над регіонами РФ.

27 жовтня у столиці держави-агресорки Росії другу ніч поспіль було чути вибухи. Влада Москви та кількох інших регіонів РФ заявила про атаку невідомих безпілотників.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

