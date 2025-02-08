'Якщо не НАТО, то ядерна зброя': як Зеленський підвищує ставки у переговорах

Президент України нагадав про "моральний борг партнерів".

https://glavred.net/ukraine/esli-ne-nato-to-yadernoe-oruzhie-kak-zelenskiy-povyshaet-stavki-v-peregovorah-10637909.html Посилання скопійоване

Зеленський підняв питання повернення ракет і ядерного арсеналу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключове з заяв Фесенка:

Україна фактично втратила потенційні гарантії безпеки

Володимир Зеленський нагадує про моральний боржок нашим партнерам

Президент України піднімає планку українських вимог

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо процес вступу до НАТО затягнеться, Україна має отримати ядерну зброю та достатню кількість ракет для стримування Росії. Коментуючи цю заяву, політолог Володимир Фесенко висловив думку, що вона є своєрідним нагадуванням про помилку минулого. Україна втратила потенційні гарантії безпеки, коли передала свій ядерний арсенал Росії.

"Це, я б сказав, такий моральний мозоль, на який Зеленський злегка наступив. Він нагадав, що свого часу Україна фактично втратила потенційні гарантії безпеки. Ми пішли назустріч насамперед нашим західним партнерам, відмовилися від ядерних боєголовок, які були на території країни, і від ракетної зброї. До речі, кому віддали, і чому це неможливо повернути? Віддали Росії, а не Сполученим Штатам. Тому, на жаль, нам США нічого віддати не можуть. А Росія вже точно нам нічого віддавати не буде. І Володимир Зеленський, швидше, нагадує про моральний боржок нашим партнерам, це натяк такий", — прокоментував Фесенко в ефірі телеканалу FREEДОМ. відео дня

З точки зору переговорного процесу, Фесенко вважає, що Зеленський таким чином намагається підняти переговорну планку у відносинах зі Сполученими Штатами.

"Це вже традиційний прийом нашого президента. До речі, Трамп діє схожим чином, просто дещо в іншій, більш агресивній формі. У нього стилістика агресивного тиску, наприклад, тарифи та інше. Зеленський тут, найімовірніше, піднімає планку нашої позиції, українських вимог. Тому він ставить таку альтернативу: якщо не НАТО, то ядерна зброя", — сказав спікер.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

На думку політолога, є ознаки того, що США можуть розглядати можливість компромісу з Росією щодо питання членства України в НАТО.

"І вони [американці] готові нібито закрити тему членства України в Альянсі. Але тоді Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки. І тут Зеленський називає гіпотетичний варіант ядерної зброї, адже в нас її забрали свого часу. Є варіант із ракетами", — сказав Фесенко.

Повернення ядерної зброї Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. На думку очільника держави, саме страх Росії перед членством України в НАТО був причиною вторгнення.

Згодом у Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України. Спеціальний представник 47-го президента США Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову стала ядерною державою.

Водночас ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав альтернативний вихід з ситуації. На його думку, в Україні може з’явитись "брудна" ядерна зброя.

Більше важливих новин про ядерну зброю:

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред