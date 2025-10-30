США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

Президент Дональд Трамп наказав відновити ядерні випробування, припинені ще у 1992 році.

США відновлюють ядерні випробування / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скріншот з відео

Ключові тези Венса:

Трамп наказав відновити ядерні випробування

Мета - перевірка ефективності арсеналу та підтримка ядерного стримування

США співпрацюють з іншими державами щодо обмеження поширення ядерної зброї

Президента США Дональд Трамп наказав відновити ядерні випробуванння після 33-річної перерви. Випробування покликані перевірити ефективність американського ядерного арсеналу та гарантувати дієвість системи ядерного стримування. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на брифінгу, який транслювався в ефірі Fox News.

Венс зазначив, що слова Трампа "говорять самі за себе". Також він підкреслив, що Сполучені Штати, Росія та Китай володіють великими ядерними арсеналами.

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином... Будемо відверті, ми знаємо, що вона працює належним чином, але ви маєте постійно контролювати її з часом, і президент просто хоче переконатися, що ми це робимо", - наголосив Венс.

Віцепрезидент додав, що США продовжують співпрацювати з іншими державами для обмеження поширення ядерної зброї, "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини".

"Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань", - сказав Венс.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв в коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.

За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни та необхідності приймати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни угробили через дурниці", наприклад через Крим чи ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи та військові можуть почати ставити запитання щодо сенсу подальших дій лідера РФ.

Ядерні випробування - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Відповідь президента США Дональда Трампа пролунала майже одразу - він закликав Путіна припинити війну проти України, а не займатися демонстрацією сили.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков після слів Трампа наголосив, що Москва діє, виходячи зі своїх національних інтересів. Він також заявив, що РФ реагує на "агресивні настрої європейців" і робить усе, щоб гарантувати власну оборону.

Як повідомляв Главред, незабаром президент США оголосив про намір відновити ядерні випробування вперше за 33 роки і доручив Пентагону негайно розпочати підготовку. У Truth Social він заявив, що випробування мають проводитися "на рівній основі" з Росією та Китаєм.

