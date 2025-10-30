Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

Анна Підгорна
30 жовтня 2025, 22:00
60
Астаф'єва поставила крапку в чутках про таємне весілля.
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва зараз - артистка дала коментар про заміжжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Читайте більше:

  • Чому Даша Астаф'єва не поспішає під вінець
  • Що зірка думає про тих, хто ставить їй незручні запитання про особисте життя

Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва вже понад три роки перебуває у стосунках із таємним коханим. Зірка ніколи не була заміжня, і під час повномасштабної війни не планує це змінювати.

Про свою позицію Астаф'єва розповіла в бесіді з Наталією Бобок. Архаїчні настанови громадськості про те, коли і як потрібно розлучатися зі своїм парубоцьким життям, Даша відкидає, як недоречні - вона і її партнер солідарні в тому, щоб відкласти свято їхнього кохання на мирний час.

відео дня

"Я хочу жити своє життя вільне — і сама вирішувати, що і коли станеться. Зараз війна. Так, треба жити, але є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене велика внутрішня травма. Хочу дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят", - пояснює артистка.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва зараз - артистка дала коментар про заміжжя / Скриншот YouTube

Крім того Даші Астаф'євій не до смаку те, що їй постійно ставлять глибоко особисті питання про її майбутнє. "Для мене шлюб — це дуже серйозний крок. І до цього треба бути готовим. Тому тим, хто це запитує, хочеться дати ганчірку, щоб вони собі засунули в роти і помовчали", - каже зірка.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва зараз - артистка дала коментар про заміжжя / фото: instagram.com/da_astafieva

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нове заміжжя Тіни Кароль. Співачка зізналася, як на її життя вплинула смерть чоловіка, і як сьогодні вона дивиться на появу іншого партнера.

Також український актор і головний герой 14 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Тарас Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон, якими його засипають останнім часом.

Читайте також:

Про персону: Даша Астаф'єва

Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Даша Астафьева новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суми під атакою БПЛА: у місті пролунала серія вибухів, є постраждалі

Суми під атакою БПЛА: у місті пролунала серія вибухів, є постраждалі

23:32Війна
Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:53Фронт
У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:55Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Останні новини

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпиння

23:32

Суми під атакою БПЛА: у місті пролунала серія вибухів, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

Реклама
21:26

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

21:15

Слово "холостяк" має інше значення - як правильно називати неодружених чоловіківВідео

21:09

Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені

20:53

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топВідео

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Реклама
19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

17:23

Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

17:08

"Маша та Ведмідь" можуть фінансувати РФ: Мінкульт підтримав санкції

17:06

Партнер родини Гетманцева працює з кадировцями над розвитком авіарейсів у Чечні — розслідування Соколової

16:49

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

16:39

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:29

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

16:23

Загроза тотального блекауту: експерт оцінив імовірність масових відключень

16:10

Україну накриває "бабине літо": де різко потепліє майже до +20

16:10

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

Реклама
15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти