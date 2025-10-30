Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

Читайте більше:
Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва вже понад три роки перебуває у стосунках із таємним коханим. Зірка ніколи не була заміжня, і під час повномасштабної війни не планує це змінювати.
Про свою позицію Астаф'єва розповіла в бесіді з Наталією Бобок. Архаїчні настанови громадськості про те, коли і як потрібно розлучатися зі своїм парубоцьким життям, Даша відкидає, як недоречні - вона і її партнер солідарні в тому, щоб відкласти свято їхнього кохання на мирний час.
"Я хочу жити своє життя вільне — і сама вирішувати, що і коли станеться. Зараз війна. Так, треба жити, але є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене велика внутрішня травма. Хочу дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят", - пояснює артистка.
Крім того Даші Астаф'євій не до смаку те, що їй постійно ставлять глибоко особисті питання про її майбутнє. "Для мене шлюб — це дуже серйозний крок. І до цього треба бути готовим. Тому тим, хто це запитує, хочеться дати ганчірку, щоб вони собі засунули в роти і помовчали", - каже зірка.
Про персону: Даша Астаф'єва
Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".
