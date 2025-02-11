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Введення військ НАТО в Україну: Тука розкрив єдиний сценарій

Олексій Тесля
11 лютого 2025, 05:05
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Введення миротворчого контингенту можливе після досягнення певної згоди.
Введення військ НАТО в Україну: Тука розкрив єдиний сценарій
/ Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував ідею, що лунала раніше, із введенням військ окремих країн НАТО на територію України як миротворців.

"Слід розуміти, що введення будь-якого миротворчого контингенту можливе виключно після того, як сторони конфлікту досягнуть певної згоди", - наголосив він під час чату в Главреді.

Експерт упевнений у тому, що ні Франція, ні Британія не відправлять своїх військовослужбовців на лінію фронту в той період, коли тривають активні бойові дії.

"Чи погодиться Росія на введення як миротворців представників збройних сил країн-членів НАТО - велике питання. Принаймні зараз Москва каже, що ніколи і за жодних обставин. Тому до цієї ідеї я ставлюся з надією, але з певним скепсисом", - додав Тука.

Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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