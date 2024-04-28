На генералів РФ очікують два сценарії: у Польщі оцінили загрозу ядерного удару

Існують стримувальні чинники, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Путін не може сам ухвалити рішення про застосування ядерної зброї - Сікорський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Володимир Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї проти України. Якщо буде такий задум, йому треба переконати своїх генералів, яким доведеться зробити вибір: виконати наказ або позбутися Путіна. До того ж серйозним стримувальним фактором є позиція США, адже американці вже попередили росіян про наслідки подібних дій. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що у Варшави наразі немає доказів щодо готовності Путіна застосувати ядерну зброю проти України. Таке рішення не може ухвалюватися одноосібно.

"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від міністерства оборони та Генерального штабу для її використання. Отже, він має переконати своїх генералів виконати такий наказ", - вважає дипломат.

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За словами польського очільника МЗС, генерали РФ знають, що виконання такого наказу означає стати військовим злочинцем.

"У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", - уточнив Сікорський.

Також, на думку політика, ще один "сильний" стримувальний фактор - це позиція США. Американці вже попереджали росіян про те, що "дуже рішуче" використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо Москва піде на ядерний удар.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Ядерні погрози Путіна - головні новини за темою:

Президент агресора Росії Володимир Путін 29 лютого під час послання Федеральним зборам говорив, що стратегічні сили перебувають у стані повної бойової готовності. Путін пригрозив країнам західного світу застосуванням ядерної зброї, якщо вони введуть війська НАТО до України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України і роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Україна готувалася до ядерного удару РФ, раніше говорив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, 2022 року на Великдень військові на львівському Яворівському полігоні були готові до того, що російські окупанти можуть піти на провокацію із застосуванням ядерної зброї.

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