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Україна готувалася до ядерного удару РФ: ексспікер Генштабу назвав "мету" і терміни

Андрій Ганчук
7 березня 2024, 08:11
Спрацювала закулісна дипломатія - Путіну пояснили наслідки у разі ядерної провокації, вважає колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Путін, ядерна зброя
Можливо, Путін знову готовий повернутися до своїх планів щодо ядерної провокації - Селезньов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

У 2022 році на Великдень багато хто з українських військових на Яворівському полігоні у Львівській області був готовий до того, що агресорка Росія може піти на провокацію із застосуванням ядерної зброї. Ймовірно, тоді спрацювала закулісна дипломатія: главі Кремля Володимиру Путіну пояснили, якими будуть наслідки для РФ і для нього особисто в разі такої провокації. Про це заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що Яворівський полігон розташований неподалік від кордону з Польщею. Фактично полігон із нею межує.

"Щодо варіантів задіяння ядерної зброї. Я не знаю, звідки відомості такого рівня в Арестовича, але те, що ворог може чинити будь-які провокації, зокрема й із задіянням ядерної зброї - це не новина. На Великдень 2022 року багато хто з українських військовослужбовців, які перебували на Яворівському полігоні на Львівщині, були напоготові... Про це було проінформовано моє найближче оточення, я в той час перебував на Яворівському полігоні. Такі сигнали різними каналами надходили. Він (полігон) фактично межує з територією Польщі. Там буквально близько двох десятків кілометрів до кордону. Тоді, я так думаю, спрацювала ефективно закулісна дипломатія: Путіну пояснили критичні наслідки як для Російської Федерації, так і безпосередньо для нього особисто, якщо він вдасться до такої ядерної провокації", - сказав Селезньов.

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Також експерт припустив, що не можна виключати змін планів Путіна щодо такої провокації.

"Можливо, відтоді щось змінилося і Путін відчув свою невразливість і готовність до реалізації такого плану. Я не став би повністю виключати такий варіант", - підкреслив Владислав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Арестович розповів про ядерні загрози Росії

Днями колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, яким може бути ядерний удар з боку РФ.

"Ультиматум буде такий самий - ядерний удар по Зміїному тактичною ядерною зброєю, демонстраційний. Наступний - по прикордонному переходу між Польщею та Україною або Румунією та Україною, де йдуть озброєння і військова техніка. Наступний - по Ряшеву, по базі, де сідають американські літаки", - вважає Арестович.

Ядерні загрози Росії

Стратегічні сили перебувають у стані повної готовності, сказав Володимир Путін 29 лютого під час послання Федеральним зборам. При цьому він пригрозив ядерною зброєю країнам Заходу в разі введення військ НАТО в Україну.

Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути свої інформаційні операції, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, Кремль "хоче" добитися капітуляції України і роззброєння НАТО.

У НАТО прямо відповіли на ядерні погрози Путіна - заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане сказав, що подібні заяви несуть небезпеку. На його думку, таким чином Росія намагається чинити психологічний тиск.

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ядерна зброя Селезнев Львівська область Володимир Путін війна Росії та України
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