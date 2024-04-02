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Запустять до 500 "Томагавків": якою буде відповідь на ядерний удар РФ по Україні

Анна Ярославська
2 квітня 2024, 12:36
Якщо Кремль зважиться на застосування ядерної зброї, то ЧФ РФ і угруповання окупантів на території України зникнуть.
Віктор Ягун, ракета
Віктор Ягун сказав, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, Вікіпедія, МО рф

Якщо Росія використає тактичну ядерну зброю на території України, то західний світ продемонструє рішучу реакцію. Відповідь НАТО буде дистанційною. Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

За його словами, Сполучені Штати вже попередили Росію, що в разі застосування окупантами ядерної зброї РФ отримає відповідь у вигляді запуску до 500 "Томагавків". Саме тому в Середземному морі на ротаційній основі перебуває американська авіаносна група.

"Американці можуть використати повітряний простір країн НАТО, після чого Чорноморський флот і угруповання російських військ на території України можуть одночасно зникнути. Такою буде відповідь на ядерний удар по Україні, який Росія напевно мала б завдати 24 лютого 2022 року, але не наважилася це зробити", - сказав Ягун.

Що таке "Томогавк"

"Томагавк" - сімейство американських багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет (КР) великої дальності стратегічного і тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування, пише Вікіпедія.

Ракета здійснює політ на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Перебуває на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння в 1983 році.

Орієнтовна вартість ракети 2014 року становила 1,45 млн доларів США.

Також він вважає, що якщо Росія піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні, ситуація для неї серйозно зміниться. Підтримки з боку Китаю чи Індії вже не буде.

"Крім того, росіяни не зможуть виправдати використання ядерною країною тактичної ядерної зброї проти неядерної держави. Вони не зможуть сказати, мовляв, був напад на території, які вони записали у свою конституцію. Це абсурд. Ми теж можемо у свою Конституцію внести Білгород і Кубань, але цього не робимо", - додав він.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун оцінив загрозу застосування тактичної ядерної зброї:

Ядерні загрози Кремля

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ "готова до ядерної війни".

"Російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу: з військово-технічної точки зору РФ готова до ядерної війни", - заявив він.

На погрози господаря Кремля відреагували в Білому домі. Прессекретарка Карін Жан-П'єр зазначила, що президент США Джо Байден знає про нові заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї. Однак у США не бачать причин для зміни ядерної стратегії США.

У Білому домі зазначили, що подібною риторикою Путін намагається шантажувати країни Заходу.

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