6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

У суботу, 6 грудня, віряни святкують день пам'яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 6 грудня
Миколай народився в місті Патара, в Лікії (територія сучасної Туреччини), приблизно між 270-286 роками. Його батьки були багатими і благочестивими християнами. За переказами, Миколай ще з дитинства вирізнявся незвичністю: немовлятам постив у середу і п'ятницю, відмовляючись від молока до заходу сонця, а юнаком уникав розваг і шукав тиші для молитви.
Після ранньої смерті батьків він успадкував значні статки, які роздав бідним. Миколу згадують як корабель із невичерпною добротою. Найвідоміша історія - про трьох сестер, чий батько не мав грошей на придане. Аби врятувати дівчат від ганьби та можливого продажу в рабство, Миколай уночі підкинув до вікна мішечки із золотом. Так виникла традиція таємних подарунків і прототип сучасного образу святого Миколая як благодійника.
Що не можна робити 6 грудня
- Не слід відмовляти в допомозі - святий Миколай є символом добросердя.
- Не варто згадувати старі образи, тримати зло - Миколай несе дух примирення.
- Не бажано вирушати в далеку подорож - цей день присвячувався молитві, а не ризику.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сильний мороз 6 грудня - чекайте люту і затяжну зиму;
- випав сніг на Миколая - холод стоятиме до весняного Миколая (22 травня);
- теплий день - до м'якої зими з частими відлигами;
- туман 6 грудня - чекайте ласкаву погоду взимку;
- перед днем Миколая зоряна ніч - до Різдва будуть сильні морози.
У народі 6 грудня носило назву святого Миколая, Миколи Зимового. Останню назву вигадали, щоб відрізняти грудневого Миколая від "Миколая Теплого", який припадає на 22 травня. Часто говорили: "На Миколая зима стає на ноги".
Іменини 6 грудня
Які завтра іменини: Максим, Микола.
Талісманом людини, народженої 6 грудня, є геліотроп. З найдавніших часів геліотропу приписували здатність відводити від людини будь-яку недобру енергію. Його вважали оберегом, що поглинає темний вплив і ставить навколо власника невидимий щит.
