Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

Юрій Берендій
10 грудня 2025, 21:48
248
Зеленський заявив, що влада розпочала предметні консультації з Верховною Радою щодо можливості проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.
Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Не має бути спекуляцій з боку американців щодо виборів в Україні
  • Депутати мають напрацювати необхідні рішення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради під час свого вечірнього звернення. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану", - вказав він.

Він наголосив, що в нинішніх умовах Україна повинна надати законні відповіді на всі запитання та сумніви, і хоч це складно, жоден тиск у цьому процесі недоречний.

Зеленський очікує, що народні депутати представлять своє бачення щодо виборів Україні. Він також підкреслив, що безпекові виклики залежать передусім від партнерів, зокрема США, тоді як політичні й юридичні рішення має напрацювати сама Україна — і такі відповіді будуть знайдені.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Як писав Главред, теоретично організувати вибори з відступом від вимог Конституції можна в будь-який час, однак головна проблема полягає в їхній законності та в тому, як такі результати будуть сприйняті як західними партнерами, так і самими українцями. Про це заявив політичний експерт і голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Він вважає, що оптимальним моментом для проведення виборів має стати період після демобілізації, аби військовослужбовці могли повноцінно долучитися до виборчого процесу не лише як виборці, а й як учасники перегонів.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.

Раніше Дональд Трамп заявляв про необхідність виборів в Україні, критикуючи їх відтермінування до завершення бойових дій і натякаючи на проблеми з демократією.

Водночас у Європейському Союзі підтверджують, що визнають Зеленського легітимно обраним президентом. У Брюсселі підкреслюють, що наступні президентські вибори мають відбутися тоді, коли це дозволять безпекові та загальні умови.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення

