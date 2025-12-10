Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"На жаль, перспектива одна": розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

Юрій Берендій
10 грудня 2025, 23:20
57
На тлі переговорних процесів і уточнення мирних планів Росія найближчим часом активізує наступальні дії та посилить тиск на Україну, вказав Розумний.
'На жаль, перспектива одна': розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці
Розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці / Колаж: Гларвед, фото: ДСНС України, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія буде намагатись активно просуватись на фронті
  • В найближчі місяці варто очікувати нових ударів по інфраструктурі

Найближчим часом варто очікувати посилення наступу російських окупаційних військ на фронті на фоні уточнення мирного плану та переговорів з американцями. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний

"У найближчі місяці, на жаль, перспектива одна: Росія намагатиметься захопити ті території, на які вона претендує. Для цього росіяни використовуватимуть усі можливі методи тиску на Україну – удари по інфраструктурі, терор мирного населення, спроби схилити нас до капітуляції", - вказав він.

відео дня

Розумний припустив, що Сполучені Штати найближчим часом, ймовірно, зосередяться на уточненні власних планів і рамкових домовленостей, заповнюючи таким чином паузу.

Політичний експерт додав, що європейські країни також працюватимуть у звичному інерційному форматі: продовжуватимуть коригувати санкції, вирішувати внутрішні питання та намагатися подолати вплив Орбана, який блокує низку ключових рішень. Загалом, він зазначив, що ситуація рухатиметься інерційно — до моменту появи більшої визначеності на фронті.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Що може змусити Росію закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, попри те, що Росія має свої слабкі місця, вирішальним чинником, який визначає тривалість і перспективи війни, залишається небажання західних країн діяти жорстко та послідовно. Через недостатній тиск із боку союзників України війна може затягнутися на десятки років. Про це заявив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Він вважає, що завершити війну можливо лише у випадку розпаду Російської Федерації, і саме до цього, на його переконання, має бути спрямована стратегія України. В іншому разі бойові дії триватимуть ще багато років.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії я говорив, що активна фаза триватиме від трьох до п'яти років, а "не гаряча" фаза може тривати десятиліття", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна провела консультації зі Сполученими Штатами щодо післявоєнної відбудови та економічного відновлення і представила американській стороні своє бачення 20 ключових положень мирного плану. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що передача українських територій є неможливою, оскільки це суперечить українському законодавству, Конституції, нормам міжнародного права та базовим моральним принципам. Водночас політолог Георгій Чижов припускає, що Київ може бути змушений погодитися на окремі неформальні компроміси.

Також президент України анонсував появу новин, які можуть бути пов’язані з завершенням війни.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Максим Розумний новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:48Політика
Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:52Україна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудня

20:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік Коня

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

Останні новини

23:20

"На жаль, перспектива одна": розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

23:04

Зовсім не сестра засновників Києва: ким насправді була перша княжна Либідь

22:53

Лобове скло не замерзне навіть у сильний мороз: народний лайфхак, який працює

21:48

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:40

Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
21:20

20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

20:52

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:33

Скільки автомобілів в Україні припадає на 1000 жителів: названо неочікувану цифру

20:28

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудняФото

Реклама
19:57

Томати взимку, це реально: експертка розкрила хитрощі врожаю на підвіконніВідео

19:44

Зеленський підписав закон про бюджет України на 2026 рік - на що підуть кошти

19:36

Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

19:34

Соціальний Центр "Перспектива-Оболонь" отримав третю відзнаку премії ТОП-100 новини компанії

19:25

РФ одномоментно втратила $90 млн: дрони СБУ підірвали танкер "тіньового флоту"Відео

19:22

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

19:17

Росіянка вчепилася в туркеню, відбиваючи 63-річного бізнесмена

19:10

Як Трамп загнав себе в глухий кутПогляд

19:05

Як швидко висушити білизну, якщо нема світла та опалення: перевірений спосіб

19:01

Кияни вирушають до Італії без ключовиз гравців: хто не підтримає команду

18:59

Ціни знизилися одразу на 20%: в Україні несподвано подешевшав один вид м'яса

Реклама
18:38

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго - про нові графіки на 11 грудня

18:27

"Будуть новини для закінчення кровопролиття": Зеленський зробив гучну заяву

18:03

Як зігріти квартиру взимку без опалення: експерт порадив 5 простих методів

17:56

Який популярний продукт може уповільнити старіння - вчені зробили нове відкриттяВідео

17:52

"Може бути гірше": в Укренерго зробили заяву про вимкненння світла до кінця тижня

17:33

Росіяни через помічника нардепа Железняка хочуть повернути собі Atlas Plaza: законні управителі майданчика заявляють про тиск та погрози

17:23

На Міндіча в Ізраїлі був замах, - КоломойськийВідео

17:21

Як коти попереджають господарів про наближення біди: 7 ознак, які не варто ігнорувати

17:06

"Їм стрьомно": Цимбалюк розкрив незручну інформацію про учасниць "Холостяка"

17:00

Чи працює Віткофф на Росію - в РНБО розповіли про цікавий нюанс у переговорах

16:50

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

16:48

Найсмачніша закуска на Новий рік: цікавий рецепт бутербродів зі шпротами

16:41

Син космонавта Каденюка міг скоїти самогубство - поліція розкрила нові подробиці

16:32

Влупить -7: синоптики назвали дату різкого похолодання

16:17

Українців попередили про небезпечний товар у магазинах - як він виглядає

16:10

Чому не ростуть зуби мудрості та чи потрібно щодо цього хвилюватися

16:01

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

15:52

Кремль позбавляють грошей на війну: посли ЄС погодили повну відмову від газу РФ

15:43

МОН для дев'ятикласників запроваджує ДПА в новому форматі: які будуть зміни

15:41

В Росії заявили про повну окупацію Сіверська - в ЗСУ зробили важливу заяву

Реклама
15:37

Фелікс Черток досьє

15:04

Від польської до радянської: як історія переписувала назву міста на заході України

15:01

"Хочу її порадувати": Могилевська повідомила про важливе досягнення доньки

14:54

Техніка залишиться справною: як правильно вмикати прилади після появи світла

14:21

Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

14:18

"Да Вінчі" - це не прізвище: як насправді звали Леонардо

14:17

На війні загинула зірка "Слуги народу" та "Кріпосної"

14:03

Михайло Пиртко - експерт у сфері енергетики, юриспруденції та управління інвестиційними проектами досьє

13:57

Забудьте про надокучливий гуркіт пральної машини: один болт вирішить проблему

13:56

Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти