'На жаль, перспектива одна': розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

На тлі переговорних процесів і уточнення мирних планів Росія найближчим часом активізує наступальні дії та посилить тиск на Україну, вказав Розумний.

Росія буде намагатись активно просуватись на фронті

В найближчі місяці варто очікувати нових ударів по інфраструктурі

Найближчим часом варто очікувати посилення наступу російських окупаційних військ на фронті на фоні уточнення мирного плану та переговорів з американцями. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний

"У найближчі місяці, на жаль, перспектива одна: Росія намагатиметься захопити ті території, на які вона претендує. Для цього росіяни використовуватимуть усі можливі методи тиску на Україну – удари по інфраструктурі, терор мирного населення, спроби схилити нас до капітуляції", - вказав він. відео дня

Розумний припустив, що Сполучені Штати найближчим часом, ймовірно, зосередяться на уточненні власних планів і рамкових домовленостей, заповнюючи таким чином паузу.

Політичний експерт додав, що європейські країни також працюватимуть у звичному інерційному форматі: продовжуватимуть коригувати санкції, вирішувати внутрішні питання та намагатися подолати вплив Орбана, який блокує низку ключових рішень. Загалом, він зазначив, що ситуація рухатиметься інерційно — до моменту появи більшої визначеності на фронті.

Що може змусити Росію закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, попри те, що Росія має свої слабкі місця, вирішальним чинником, який визначає тривалість і перспективи війни, залишається небажання західних країн діяти жорстко та послідовно. Через недостатній тиск із боку союзників України війна може затягнутися на десятки років. Про це заявив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Він вважає, що завершити війну можливо лише у випадку розпаду Російської Федерації, і саме до цього, на його переконання, має бути спрямована стратегія України. В іншому разі бойові дії триватимуть ще багато років.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії я говорив, що активна фаза триватиме від трьох до п'яти років, а "не гаряча" фаза може тривати десятиліття", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна провела консультації зі Сполученими Штатами щодо післявоєнної відбудови та економічного відновлення і представила американській стороні своє бачення 20 ключових положень мирного плану. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що передача українських територій є неможливою, оскільки це суперечить українському законодавству, Конституції, нормам міжнародного права та базовим моральним принципам. Водночас політолог Георгій Чижов припускає, що Київ може бути змушений погодитися на окремі неформальні компроміси.

Також президент України анонсував появу новин, які можуть бути пов’язані з завершенням війни.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

