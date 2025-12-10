Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

Коротко:
Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це під час виступу в Гельсінкі 9 грудня заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Ми досить близькі до угоди", - цитує Стубба Bloomberg.
За його словами, мирні переговори включають три окремі документи:
- Перший документ є рамковим. Це план із 20 пунктів, який обговорювався між європейськими лідерами.
- Другий документ стосується гарантій безпеки України і обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими представниками та європейськими безпековими структурами.
- Третій документ зосереджений на відновленні України після війни.
За словами Стубба, попередня версія рамкової угоди складалася з 28 пунктів. Частина пропозицій, що стосується європейської безпеки, була "абсолютно неприйнятною" для Фінляндії. Зараз переговори перейшли на стадію, коли умови угоди виглядають більш прийнятними.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення в переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану". Він підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, післявоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.
За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:
- вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);
- прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.
При цьому президент Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.
Експерт назвав умову завершення війни
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.
За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.
Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.
Про персону: Георгій Тука
Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
