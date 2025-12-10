Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

Мир для України зараз ближче, ніж будь-коли, вважає Олександр Стубб.

https://glavred.net/world/prezident-finlyandii-sdelal-zayavlenie-o-prekrashchenii-voyny-v-ukraine-10722776.html Посилання скопійоване

Олександр Стубб розповів про фінальну стадію мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: 53 омбр, president.gov.ua

Коротко:

Мир для України зараз ближче, ніж будь-коли з 2022 року

Сторони "досить близькі до угоди"

Мирний пакет складається з трьох документів

Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це під час виступу в Гельсінкі 9 грудня заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми досить близькі до угоди", - цитує Стубба Bloomberg.

відео дня

За його словами, мирні переговори включають три окремі документи:

Перший документ є рамковим. Це план із 20 пунктів, який обговорювався між європейськими лідерами.

Другий документ стосується гарантій безпеки України і обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими представниками та європейськими безпековими структурами.

Третій документ зосереджений на відновленні України після війни.

За словами Стубба, попередня версія рамкової угоди складалася з 28 пунктів. Частина пропозицій, що стосується європейської безпеки, була "абсолютно неприйнятною" для Фінляндії. Зараз переговори перейшли на стадію, коли умови угоди виглядають більш прийнятними.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення в переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану". Він підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, післявоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред