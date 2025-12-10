20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

Команди України і США провели першу зустріч щодо відновлення після війни.

Переговори команд України і США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Київ підготував власне бачення 20 базових пунктів мирного плану

Готують ще два документи - безпековий і економічний

Обговорено механізми та моделі відбудови України

Україна провела переговори з США щодо відбудови та економічного відновлення країни після війни. Київ презентував свій погляд на 20 базових пунктів мирного плану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України", - зазначив глава держави.

Американську сторону представляли міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер і головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком. З боку України у переговорах взяли участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник Офісу президента України Олександр Бевз.

"Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні", - розповів Зеленський.

Президент додав, що Україна вже підготувала власне бачення 20 базових пунктів фундаментального документа щодо завершення війни. На їхній основі зараз формуються ще два важливі документи: про гарантії безпеки України від боку США та про післявоєнну відбудову й спільні інвестиції.

Саме над економічним документом українська команда працювала сьогодні. Також узгоджено подальші контакти між командами для координації роботи.

"Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату... Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", - наголосив він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

За якої умови РФ привнить війну - думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у Кремлі. За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

"Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Він підкреслив, що перетворення Росії на демократичну країну є малоймовірним. На думку Туки, єдиним чинником, здатним усунути агресивність РФ, може стати не зміна керівництва, а розпад держави.

Мирний план США - новини за темою

Нагадаємо, 6 грудня Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За інформацією Axios, Вашингтон нібито домігся від України та Росії певних поступок.

Уже 7 грудня Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на запропонований ним план врегулювання, а українська команда вже дала попереднє схвалення. При цьому він стверджує, що сам Зеленський документ поки не затвердив.

Водночас, як повідомляв Главред, мирний план Трампа опинився під загрозою. Президент України чітко заявив, що Київ не поступиться жодними територіями, включно з частинами Донеччини та Луганщини.

