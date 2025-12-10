Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

Громадяни зможуть користуватися новими інструментами для оформлення документів швидше та зручніше.

Кабмін спрощує військовий облік для призовників та резервістів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНИАН

Кабмін зробив військово-облікові документи електронними

Основний документ для призовників — Резерв ID у додатку Резерв+

Паперову версію можна роздрукувати або отримати у ТЦК та СП

Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

"Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане Резерв ID — цифровий документ, який можна отримати через мобільний застосунок Резерв+", — повідомили в Кабміні. відео дня

Що змінюється

Раніше військові документи видавали переважно у паперовому вигляді, що ускладнювало їх носіння та створювало ризики втрати, пошкодження або підробки. Нова система передбачає єдиний електронний документ, який містить усі необхідні дані та доступний у зручному електронному форматі.

Резерв ID можна отримати в додатку Резерв+ на смартфоні. Ті, хто звик до паперових документів або потребує їх для офіційних процедур, можуть самостійно роздрукувати PDF-версію або звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Переваги електронного обліку

Переваги електронного обліку очевидні: скорочення ризиків втрати та підробки, швидке оновлення даних і оперативний доступ уповноважених осіб. Новий формат також спрощує роботу військкоматів і територіальних центрів комплектування, відповідаючи сучасним світовим тенденціям цифровізації державних послуг.

Юридичне підґрунтя

Для легалізації електронного документа уряд оновив постанови №1487 і №559, які регламентують ведення військового обліку та порядок оформлення документів. Оновлення містять детальні інструкції щодо електронного оформлення, використання та зберігання Резерв ID, а також механізми його захисту та верифікації.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Що означає зміна для громадян

Для громадян зміни означають спрощений та більш зручний процес підтвердження військового статусу. Не потрібно носити громіздкі паперові довідки — достатньо мати смартфон із встановленим застосунком Резерв+, а при необхідності доступна і друкована версія.

Впровадження електронного військово-облікового документа — важливий крок модернізації системи оборони України та цифровізації державних послуг, що відповідає сучасним викликам і потребам часу.

Коли може закінчитись мобілізація – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні триватиме, незалежно від перебігу переговорів між Путіним, Трампом та Зеленським.

"Підрозділам необхідні ротації та навчання нових сил. Цей процес триватиме навіть у разі дипломатичних домовленостей. Мобілізація буде продовжуватися до моменту офіційного оголошення демобілізації", — зазначив Ступак.

Він підкреслив, що підтримка боєздатності підрозділів та підготовка нових резервів залишаються ключовими завданнями для української армії, і саме на цьому фокусуватиметься військове керівництво, незалежно від зовнішньополітичної ситуації.

Застосунок "Резер+" - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що восени у застосунку Резерв+ з'явилася функція сплати штрафів за порушення військового обліку онлайн. Чоловікам-військовозобов'язаним дається всього 20 днів, щоб скористатися знижкою, інакше сума штрафу різко зросте.

Раніше повіломлялося, що у "Резерв+" наступного року з’явиться функція сповіщень про повістки. Користувачі зможуть за бажанням отримувати повідомлення про виклики до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інші повідомлення.

Крім того, в електронному документі у "Резерв+" відтепер автоматично відображатиметься фото власника. Як повідомили в Міністерстві оборони України, це сталося після оновлення застосунку.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

