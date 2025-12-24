Коротко:
Мер Львова Андрій Садовий повідомив трагічну новину. На своїй сторінці у Facebook він написав, що помер популярний український ведучий Петро Остапишин.
"Із сумом дізнався про смерть легендарного львівського ведучого Петра Остапишина. Десятки років неділя і "Концерт привітань" на Львівському телебаченні були чимось більшим, ніж просто традиція. Це справді людина-епоха, обличчя львівського телебачення. Йому вдалося збирати біля екранів неймовірну кількість людей з усіх куточків області. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття всією громадою", - поділився Садовий.
Про смерть ведучого також повідомив його колега Олег Климович. "Сьогодні з глибоким сумом прощаємося з колегою - диктором Львівського телебачення, ведучим улюблених програм: "Концерт привітань" та "Кава по-львівськи". Петро Остапишин залишиться в нашій пам'яті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності та порядності. Він був голосом епохи та обличчям львівської телевізійної традиції, яку творили з любов'ю та гідністю. Дякую за роки служіння телебаченню, сцені та людям. Вічна і світла пам'ять", - написав він.
На момент смерті Остапішину було 77 років.
"Концерт привітань" виходив в ефірі львівського телебачення з 1977 року. Востаннє програма вийшла в 2017 році. Петро Остапишин був її незмінним ведучим.
Про персону: Петро Остапишин
Петро Остапишин - протягом 38 років був ведучим програми "Концерт привітань". Програма вперше вийшла в ефір львівського телебачення 1977 року. Після її закриття відомий диктор почав викладати у львівській філії Національного університету культури і мистецтв. Окрім цього Петра Остапишина знали як ведучого програми Кава по-львівськи.
