Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

Коротко:
- Що написала Софія Ротару
- Якою мовою вона привітала зі святом
Легендарна співачка Софія Ротару, яка багато виступала в Україні та в Росії, а також багато гастролювала Радянським Союзом, звернулася до українців в особливий для них день - Різдво.
Співачка зробила пост на своїй сторінці в Instagram. Ротару опублікувала два коротких слова, які вона обрала написати українською мовою.
Зазначимо, що Софія Ротару часто публікує солідарність з українським народом та його трагедіями, які відбуваються щодня, завдяки терористичній Росії.
Позиція Софії Ротару щодо нападу Росії на Україну
Сама Софія Ротару з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Крім того, вона мовчить про напад Росії на Україну, проте висловлює мовчазну солідарність з українським народом. Час від часу вона лише публікує сторіс в Instagram, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює вбивства і терор окупантів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, яка подорослішала , від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода.
Раніше стало відомо, що Lida Lee підтвердила роман із Даніелем Салемом. Співачка присвятила цим стосункам пісню, кліпом для якої стали кадри з їхнього з шоуменом спільного життя.
Вас також може зацікавити:
- Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото
- "Одна обставина": стала відома справжня позиція Софії Ротару
- За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося
Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред