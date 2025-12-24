Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

Софія Ротару поділилася постом, у якому привітала українців із Різдвом.

Софія Ротару привітала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, nunziogarofaloph

Коротко:

Що написала Софія Ротару

Якою мовою вона привітала зі святом

Легендарна співачка Софія Ротару, яка багато виступала в Україні та в Росії, а також багато гастролювала Радянським Союзом, звернулася до українців в особливий для них день - Різдво.

Співачка зробила пост на своїй сторінці в Instagram. Ротару опублікувала два коротких слова, які вона обрала написати українською мовою.

Софія Ротару привітала з різдвом / Фото Instagram/sofiarotaru

Зазначимо, що Софія Ротару часто публікує солідарність з українським народом та його трагедіями, які відбуваються щодня, завдяки терористичній Росії.

Позиція Софії Ротару щодо нападу Росії на Україну

Сама Софія Ротару з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Крім того, вона мовчить про напад Росії на Україну, проте висловлює мовчазну солідарність з українським народом. Час від часу вона лише публікує сторіс в Instagram, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює вбивства і терор окупантів.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

