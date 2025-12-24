Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

Олена Кюпелі
24 грудня 2025, 22:37
56
Софія Ротару поділилася постом, у якому привітала українців із Різдвом.
Софія Ротару
Софія Ротару привітала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, nunziogarofaloph

Коротко:

  • Що написала Софія Ротару
  • Якою мовою вона привітала зі святом

Легендарна співачка Софія Ротару, яка багато виступала в Україні та в Росії, а також багато гастролювала Радянським Союзом, звернулася до українців в особливий для них день - Різдво.

Співачка зробила пост на своїй сторінці в Instagram. Ротару опублікувала два коротких слова, які вона обрала написати українською мовою.

відео дня
Софія Ротару привітала з різдвом
Софія Ротару привітала з різдвом / Фото Instagram/sofiarotaru

Зазначимо, що Софія Ротару часто публікує солідарність з українським народом та його трагедіями, які відбуваються щодня, завдяки терористичній Росії.

Позиція Софії Ротару щодо нападу Росії на Україну

Сама Софія Ротару з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Крім того, вона мовчить про напад Росії на Україну, проте висловлює мовчазну солідарність з українським народом. Час від часу вона лише публікує сторіс в Instagram, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює вбивства і терор окупантів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, яка подорослішала , від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода.

Раніше стало відомо, що Lida Lee підтвердила роман із Даніелем Салемом. Співачка присвятила цим стосункам пісню, кліпом для якої стали кадри з їхнього з шоуменом спільного життя.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки української захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

Скільки української захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

00:12Україна
"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

23:18Україна
Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Останні новини

00:12

Скільки української захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

24 грудня, середа
23:46

Татусеві гени: який зараз вигляд має єдина біологічна донька Тома Круза

23:31

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

23:18

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

23:10

Вистачить п'яти хвилин: знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
22:37

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

22:29

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:21

Кохання всього життя: які тварини обирають супутника лише один раз

22:12

Чому радянські магазини нагадували поле битви:що було справжнім трофеєм у СРСР 80-х

Реклама
21:53

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

21:37

Від трипільців до сьогодні: 10 фактів про Різдво, які доводять унікальність українців

21:29

Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

21:24

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

21:07

Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

20:59

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

20:44

У США розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну: що у стенограмі

20:43

Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але за умови - WP

20:27

Гороскоп для Левів на 2026-й: рік великих змін і злетуВідео

20:12

"Працювати не будуть": Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України

19:48

"Незважаючи на всі біди": Зеленський назвав єдине бажання українців на РіздвоВідео

Реклама
19:42

Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холоднечею

19:31

Як відключатимуть світло 25 грудня: коли не буде електроенергії

19:27

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?Погляд

18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:23

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

16:04

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

15:17

Хитрість при смаженні риби: як досягти ідеально-хрусткої скоринки й ніжної середини

15:10

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:05

У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

15:04

Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

Реклама
14:31

Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Овнам - незабутній день, Терезам - успіх

14:12

Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

14:07

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

13:45

Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

13:10

Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

12:40

Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти