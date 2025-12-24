Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

Коротко:
- Куди відвіз доньку Мурат Налчаджиоглу
- Кого вона там побачить
Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу показав, що вивіз їхню спільну доньку зі зрадницею Ані Лорак Софію до Туреччини.
Відповідними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Виявилося, що Началджіоглу вивіз доньку з терористичної Росії на свою батьківщину - до Туреччини. Він показав, як везе свою доньку в Анкару, щоб та побачилася з турецькою бабусею та іншими родичами.
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
