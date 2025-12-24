Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

Мурат Налчаджиоглу показав, що тепер його дочка Софія перебуває в Туреччині.

Мурат Налчаджиоглу вивіз доньку Лорак до Туреччини/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Куди відвіз доньку Мурат Налчаджиоглу

Кого вона там побачить

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу показав, що вивіз їхню спільну доньку зі зрадницею Ані Лорак Софію до Туреччини.

Відповідними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Виявилося, що Началджіоглу вивіз доньку з терористичної Росії на свою батьківщину - до Туреччини. Він показав, як везе свою доньку в Анкару, щоб та побачилася з турецькою бабусею та іншими родичами.

Мурат Налчаджиоглу вивіз доньку до Туреччини / Фото Instagram/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вивіз доньку до Туреччини / Фото Instagram/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вивіз доньку до Туреччини / Фото Instagram/muratnalca

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

