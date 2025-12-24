Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

Через масовані обстріли РФ та критичну ситуацію в енергосистемі, в Україні, оновили графіки відключення світла, розширивши обмеження.

Оновлені графіки відключення світла на 24 грудня/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Через масовані обстріли РФ в Україні запроваджено оновлені графіки відключень

В окремих регіонах запроваджені аварійні відключення

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

В Україні діють оновлені графіки відключення світла. Причиною посилення обмежень стали наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. В окремих регіонах запроваджені аварійні відключення.

Погодинні графіки та обмеження потужності застосовуються протягом усієї доби. Нові обсяги обмежень опублікували в ДТЕК.

Оновлені графіки відключення світла для Києва

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 02:00 до 09:00;

з 13:00 до 19:30;

з 23:00 до 24:00;

черга 1.2:

з 02:00 до 09:00;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00;

черга 2.1:

з 02:00 до 05:30;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00;

черга 2.2:

з 02:00 до 05:30;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00;

черга 3.1:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00;

черга 3.2:

з 07:00 до 12:30;

з 16:00 до 23:00;

черга 4.1:

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00;

черга 4.2:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 09:30;

з 16:00 до 23:00;

черга 5.1:

з 00:00 до 02:00;

з 10:00 до 16:00;

з 19:30 до 24:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 02:00;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 24:00;

черга 6.1:

з 00:00 до 02:00;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 24:00;

черга 6.2:

з 00:00 до 05:30;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 24:00;

Оновлені графіки вимкнення світла для Київської області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1: з 03:00 до 10:00;

з 03:00 до 10:00; з 13:30 до 19:00

черга 1.2:

з 03:00 до 10:00;

з 13:30 до 19:00

черга 2.1:

з 03:00 до 06:30;

з 13:30 до 20:30

черга 2.2:

з 03:00 до 06:30;

з 13:30 до 20:30

черга 3.1:

з 00:00 до 03:00;

з 06:30 до 13:30;

з 17:00 до 22:00

черга 3.2:

з 00:00 до 02:00;

з 06:30 до 10:00;

з 17:00 до 24:00

черга 4.1:

з 06:30 до 13:30;

з 17:00 до 20:30

черга 4.2:

з 07:00 до 13:30;

з 17:00 до 20:30

черга 5.1:

з 00:00 до 06:30;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00

черга 5.2:

з 00:00 до 03:00;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00

черга 6.1:

з 00:00 до 03:00;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00

черга 6.2:

з 00:00 до 03:00;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00

Оновлені графіки відключення світла для Дніпропетровщини

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 01:30 до 05:00;

з 07:00 до 08:30;

з 12:00 до 19:00;

з 22:30 до 24:00

черга 1.2:

з 01:30 до 05:00;

з 12:00 до 19:00;

з 22:30 до 24:00

черга 2.1:

з 01:30 до 05:00;

з 12:00 до 19:00;

з 22:30 до 24:00

черга 2.2:

з 01:30 до 08:30;

з 12:00 до 19:00;

з 22:30 до 24:00

черга 3.1:

з 01:30 до 08:30;

з 10:00 до 12:00;

з 15:30 до 22:30

черга 3.2:

з 00:00 до 01:30;

з 05:00 до 08:30;

з 15:30 до 22:30

черга 4.1:

з 00:00 до 01:30;

з 05:00 до 12:00;

з 15:30 до 22:30

черга 4.2:

з 05:00 до 12:00;

з 15:30 до 22:30

черга 5.1:

з 00:00 до 01:30;

з 08:30 до 15:30;

з 19:00 до 24:00

черга 5.2:

з 00:00 до 01:30;

з 08:30 до 15:30;

з 19:00 до 24:00

черга 6.1:

з 00:00 до 02:00;

з 08:30 до 15:30;

з 19:00 до 24:00

черга 6.2:

з 00:00 до 05:00;

з 08:30 до 12:00;

з 13:00 до 15:30;

з 19:00 до 24:00.

У Міненерго повідомили, що внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру станом на ранок зафіксовані нові знеструмлення у таких областях:

Сумська

Дніпропетровська

Херсонська

Харківська

Чернігівська

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Сьогодні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості і бізнесу діють з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України. Актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Як повідомляє "Укренерго", у кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Зазначається, що ситуація може змінюватися, тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

