"Працювати не будуть": Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України

Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому війська союзників не візьмуть участь у бойових діях в Україні

Яка найкраща гарантія безпеки для нашої країни

Гарантії безпеки для України у вигляді 5 ст. Статуту НАТО або Будапештського меморандуму працювати не будуть.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не вірю в пункти запропонованих гарантій безпеки. Вони не будуть працювати. Це знову-таки елемент політичної гри, не більше і не менше. Від цього не слід очікувати нічого масштабного", - вважає Коваленко.

Він вважає, що війська союзників не візьмуть участь у бойових діях в Україні.

"До того ж виникає питання - для кого ці гарантії безпеки? Для жителів Ужгорода та Чернівців, Івано-Франківська та Львова? А як же гарантії безпеки для жителів Токмака, Мелітополя тощо, вони взагалі будуть? Ні. Тобто це питання тимчасово окупованих територій і вільних територій України. Європейцям і американцям цього не зрозуміти. Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", - вважає експерт.

Коваленко також зазначив, що в разі повторного нападу Росії миротворчі сили відразу ж поїдуть додому.

"Уявімо, що у нас з'являється певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів. Росія через півроку починає наступ. Що цей контингент буде робити? Вони почнуть захищати наші території? Вони будуть так само, як і наші хлопці, рік чи два залишатися на "нулі" без відпусток, щоб захищати Україну? Думаю, ні. Вони одразу вирушать у свій Вісконсин, Чикаго, Торонто, Париж і так далі. Але при цьому ми не отримаємо тієї безпеки, на яку сподіваємося", - зазначив експерт.

За його словами, максимум, що ми побачимо, це "красування і дефіле в центральних парках і на центральних вулицях міст".

"Це елементарне пояснення. Жодні гарантії безпеки від інших країн та інших армій ніколи себе не виправдовували. Єдина армія, яка може захистити ту чи іншу країну під час вторгнення, - це власна армія цієї країни. Тому основну гарантію безпеки України можуть забезпечити тільки Сили оборони України. Все інше - це дипломатичні маніпуляції. Триває дипломатична гра, яка не буде змінюватися ще досить тривалий час", - підсумував експерт.

5-а стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України

Як повідомляє Axios, мирна ініціатива Дональда Трампа щодо завершення війни передбачає механізм, за яким будь-яка агресія проти України має розцінюватися як напад на все трансатлантичне співтовариство, а США та європейські союзники зобов'язані реагувати відповідним чином.

Питання гарантій безпеки для України залишається ключовим у міжнародних переговорах. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності дієвих і надійних механізмів, здатних унеможливити повторну агресію з боку Росії. Водночас полковник армії США у відставці Джон Світ наголосив, що реальність таких гарантій можлива лише за умови фактичної присутності сил НАТО на українській території.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

