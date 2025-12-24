'Ближче, ніж будь-коли': у США назвали нові терміни закінчення війни

Меттью Вітакер доволі позитивно оцінив активізацію дипломатичних зусиль і висловив сподівання на те, що це дасть результат.

У США назвали нові терміни закінчення війни / колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Що сказав Меттью Вітакер:

Україна потерпає від російських ударів по енергетиці

Росія зазнає відчутних втрат

Переговори ще тривають

Російсько-українська війна "ближча, ніж будь-коли" до свого завершення. Мирне врегулювання можливе в найближчі 90 днів. Таку заяву зробив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News.

Зокрема, Вітакер доволі позитивно оцінив активізацію дипломатичних зусиль і висловив сподівання на те, що це дасть результат.

"Думаю, що ми вирішили більшу частину питань. Тож ми наближаємося. Ми ближче, ніж будь-коли", - сказав він, маючи на увазі мирну угоду.

Водночас американський дипломат визнав, що переговори ще тривають, адже "потрібно вирішити певні питання так, щоб обидві сторони дійшли згоди".

Крім того, Вітакер заявив, що Україна потерпає від російських ударів по енергетиці. Водночас, продовжив він, Росія зазнає відчутних втрат через атаки України, тому "війна має припинитися".

"Якщо це (завершення війни - ред.) і станеться, то саме в наступні 90 днів... Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це нерозумно. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть, і руйнування просто мають закінчитися", - зазначив Вітакер.

Він також зазначив, що зима може бути дуже суворою для українців.

"Очевидно, що ця зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. Але водночас українці не сидять склавши руки. Я маю на увазі, що вони лобіюють свої власні атаки проти росіян, які завдають шкоди їхній інфраструктурі та нафтовій і газовій промисловості", - додав він.

Чи є шанси на укладення мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних або доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Про персону: Меттью Вітакер Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови. У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв. З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців. Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян. З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку. Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs. У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.

