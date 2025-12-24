Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Зірки не стали приховувати сумні новини від дітей.

Олена Тополя розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя, скрін з відео

Олена Тополя дала велике інтерв'ю

Як діти Олени та Тараса Тополі дізналися про розлучення

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Тарасом Тополею, розповіла про реакцію дітей на розставання батьків. В інтерв'ю Марічці Падалко вона розкрила, хто повідомив їхнім синам про це.

Зіркова пара разом виховує трьох дітей - синів Романа і Марка та доньку Машу. Олена розповіла, що про розлучення дітям повідомив саме Тарас, а вона дізналася про це вже пізніше. Як зазначила Тополя, сини сприйняли розлад у стосунках батьків близько до серця.

Олена Тополя і Тарас Тополя - стосунки / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Хлопчики більше розуміють, переживають. Я дізналася від дітей, що тато сказав їм про розлучення. Напевно, був якийсь зручний момент. Вони переживають. Я більше переживаю за Рому, тому що він найбільш усвідомлено до цього ставиться. Я б не хотіла, щоб вони переймали цей досвід у свої життя майбутні", - поділилася співачка.

Олена підкреслила, що не обмежуватиме спілкування Тараса з дітьми. Головне, на що спиратимуться батьки, - бажання малюків.

Олена і Тарас Тополя з дітьми / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Звичайно, батько залишається в житті дітей. Ніхто нікого ні в чому не обмежує. Ні в якому разі! Я б цього не хотіла. У нас формат дуже вільний. Діти абсолютно вільні у своєму виборі, бажанні", - запевнила Тополя.

Також співачка повідомила, що вони з Тарасом планують вирушити разом із дітьми на зимовий відпочинок.

"Ми тільки за те, щоб максимально більше в них було батьків. Ми ось скоро поїдемо на канікули всі разом", - підсумувала артистка.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

