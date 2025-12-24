Рус
Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

Інна Ковенько
24 грудня 2025, 12:40
Через критичні руйнування в енергосистемі, робота обладнання зупинена.
Росія випустила 100 дронів по
Росія випустила 100 дронів по "Укрнафті / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Що відомо:

  • Росія вчергове атакує нафтогазову інфраструктуру
  • У ніч на 24 грудня окупанти вдарили по виробничих об'єктах "Укрнафти"
  • В енергосистемі фіксуються критичні руйнування

Армія країни-терориста Росії вже другу ніч поспіль атакує нафтогазову інфраструктуру України. У ніч на 24 грудня російські загарбники завдали чергового удару по виробничих об'єктах "Укрнафти".

Сумарно РФ застосувала майже 100 дронів. Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Другий день поспіль росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів Укрнафти застосовано майже 100 шахедів", - йдеться у повідемленні.

За його словами, фіксуються критичні руйнування. Наразі робота обладнання зупинена.

Зазначається, рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи.

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну ударними безпілотниками з різних напрямків, а під ранок - крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Під ударом опинилися західні області України та об'єкти енергетики.

Міненерго підтвердило, що метою сьогоднішньої атаки РФ є енергетична інфраструктура.

Унаслідок масованого удару станом на ранок майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях та в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Чим РФ б'є по Україні / Інфографика: Главред

Про джерело: Нафтогаз України

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

