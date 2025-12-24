Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

Віталій Кірсанов
24 грудня 2025, 16:57оновлено 24 грудня, 17:39
85
Теоретично комплекс можна буде застосовувати не тільки для запуску реактивних снарядів і ракет, а й дронів.
Українські фахівці створять аналог системи HIMARS
Українські фахівці створять аналог системи HIMARS / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Комплекс перебуває на етапі розробки
  • Український комплекс побудують на європейському шасі

Українські фахівці працюють над аналогом американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на інтерв'ю заступника начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії командування СВ ЗСУ полковника Андрія Журавльова виданню "РБК-Україна".

Комплекс перебуває на етапі розробки. Передбачається, що це буде єдина універсальна платформа для запуску "різних засобів ураження - реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS і ракет різного призначення".

відео дня

Інших деталей щодо комплексу оприлюднено не було.

На думку фахівців, розробка аналога HIMARS зумовлена бажанням зменшити залежність України від американської оборонки. Експерти припускають, що український комплекс побудують на європейському шасі.

Теоретично комплекс можна буде застосовувати не тільки для запуску реактивних снарядів і ракет, а й дронів. Як приклад такої багатофункціональної системи називають нову EuroPuls GTF 8X8, яка серед іншого може запускати дрони-камікадзе SkyStriker.

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ
Інфографіка: Главред

Українські ракети - новини за темою

Як повідомляв Главред, 9 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала в бойових умовах крилату ракету великої дальності FP-5 "Фламінго", вдаривши по базі ФСБ на півночі окупованого Криму. За даними Die Welt, під час атаки випущено три ракети: дві влучили в ціль, третя впала на відстані близько 100 м.

Також наприкінці жовтня президент Зеленський підтвердив бойове застосування ракет "Фламінго" (спільно з "Рутою"). Державне замовлення на виробництво "Фламінго" має бути виконано до кінця 2025 року. Загалом Україна переважно використовує вітчизняну зброю для ударів по стратегічних цілях РФ.

Українська крилата ракета Фламінго, яку виробляє компанія Fire Point, за низкою характеристик перевершує американську Tomahawk.

Вас може зацікавити:

Що відомо про HIMARS

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння і становить 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими в спеціальних пеналах, які містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту HIMARS Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:52Україна
РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:52Україна
Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:23Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Останні новини

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?

18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
17:23

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

Реклама
16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

16:04

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

15:17

Хитрість при смаженні риби: як досягти ідеально-хрусткої скоринки й ніжної середини

15:10

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:05

У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

15:04

Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

14:31

Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Овнам - незабутній день, Терезам - успіх

14:12

Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

Реклама
14:07

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

13:45

Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

13:10

Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

12:40

Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

12:21

Помер популярний український ведучий Петро Остапишин

12:06

Що руйнує сонячні панелі: термін служби знижується в рази

11:59

Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

11:51

США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

11:50

Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

11:44

"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із ЛободоюВідео

11:42

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

10:51

Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

10:44

"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

10:40

Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

10:37

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:30

Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Реклама
10:26

Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

10:24

Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

10:16

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

10:10

Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

10:09

В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

10:04

Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

10:01

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

09:47

"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти