Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

Теоретично комплекс можна буде застосовувати не тільки для запуску реактивних снарядів і ракет, а й дронів.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-specialisty-ozdadut-analog-sistemy-himars-smi-10726868.html Посилання скопійоване

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Комплекс перебуває на етапі розробки

Український комплекс побудують на європейському шасі

Українські фахівці працюють над аналогом американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на інтерв'ю заступника начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії командування СВ ЗСУ полковника Андрія Журавльова виданню "РБК-Україна".

Комплекс перебуває на етапі розробки. Передбачається, що це буде єдина універсальна платформа для запуску "різних засобів ураження - реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS і ракет різного призначення".

відео дня

Інших деталей щодо комплексу оприлюднено не було.

На думку фахівців, розробка аналога HIMARS зумовлена бажанням зменшити залежність України від американської оборонки. Експерти припускають, що український комплекс побудують на європейському шасі.

Теоретично комплекс можна буде застосовувати не тільки для запуску реактивних снарядів і ракет, а й дронів. Як приклад такої багатофункціональної системи називають нову EuroPuls GTF 8X8, яка серед іншого може запускати дрони-камікадзе SkyStriker.

Інфографіка: Главред

Українські ракети - новини за темою

Як повідомляв Главред, 9 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала в бойових умовах крилату ракету великої дальності FP-5 "Фламінго", вдаривши по базі ФСБ на півночі окупованого Криму. За даними Die Welt, під час атаки випущено три ракети: дві влучили в ціль, третя впала на відстані близько 100 м.

Також наприкінці жовтня президент Зеленський підтвердив бойове застосування ракет "Фламінго" (спільно з "Рутою"). Державне замовлення на виробництво "Фламінго" має бути виконано до кінця 2025 року. Загалом Україна переважно використовує вітчизняну зброю для ударів по стратегічних цілях РФ.

Українська крилата ракета Фламінго, яку виробляє компанія Fire Point, за низкою характеристик перевершує американську Tomahawk.

Вас може зацікавити:

Що відомо про HIMARS HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння і становить 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими в спеціальних пеналах, які містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред