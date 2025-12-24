Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

Наразі ступінь завданих збитків та результати уражень уточнюються.

Головне:

Сил оборони завдали успішних ударів по ворожих об’єктах

У Тульській області РФ уражено важливий завод

Також зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони

У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах. Зокрема, уражено завод синтетичного каучуку та місце зберігання БЕК. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що у Тульській області країни-агресора Росії уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.

"Зафіксовані вибухи та масштабна пожежа на території виробництва", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в тимчасово окупованому Криму у районі Мирного уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

В Генштабі додали, що серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську Луганської області.

"Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Результати уражень уточнюються", - говорять у відомстві.

Також наголошується, що спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ та об’єктах воєнно-промислового комплексу ворога триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України.

Удари ЗСУ по ворожих об’єктах

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук говорив, що, зокрема, операції України проти тіньового флоту РФ в Чорному морі будуть продовжуватися.

"Українське політичне керівництво заявляло про відкриття обмеженого експорту певних видів озброєння, серед яких є і морські дрони. Це свідчить, що потреби наших спецслужб у таких дронах повністю закриті", - підкреслив він.

Удари по російських об’єктах - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель країни-агресорки Росії проєкту 22460 "Охотнік". Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.

У ніч на 18 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Крім того, Сили оборони України 17 грудня уразили нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, а також нафтобазу "Николаєвская" в Ростовській області РФ.

