'Незважаючи на всі біди': Зеленський назвав єдине бажання українців на Різдво

За його словами, українці святкують Різдво в одну дату, як одна велика родина.

Що сказав Володимир Зеленський:

Не всі з нас цього вечора вдома

Люди моляться за тих, хто на фронті

Сьогодні мрія у всіх нас одна

Президент Володимир Зеленський привітав Україну з Різдвом Христовим, звернення опубліковано в соцмережах президента.

За його словами, країна відзначає християнське свято у важкий час повномасштабного вторгнення Росії.

"Не всі з нас цього вечора вдома, і не у всіх, на жаль, є дім, і не всі, на жаль, сьогодні з нами. Але, незважаючи на всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати або розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра одне в одного і це наша єдність", - сказав глава держави.

За його словами, українці святкують Різдво в одну дату, як одна велика родина. Люди моляться за тих, хто на фронті, щоб вони повернулися живими, за тих, хто перебуває в полоні російських окупантів і в захоплених частинах країни, а також за душі загиблих під час війни з РФ.

"Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розповісти їм свою мрію, вона точно збудеться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він здох", - скаже кожен про себе, але коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше. Просимо про мир для України. Ми боремося за це. І молимося за це. І на це заслуговуємо", - каже Зеленський у зверненні.

Коли в Україні святкують Різдво На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили вірянам відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням. У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили й не окупували Україну. 24 грудня глави ПЦУ та Української греко-католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Проміжні результати опитування в застосунку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

