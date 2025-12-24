В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший 'мінус'

Синоптикиня попередила, що на дорогах буде ожеледиця.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-pridut-nastoyashchie-morozy-v-kakih-oblastyah-budet-samyy-bolshoy-minus-10726841.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на Різдво / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода 25 грудня

Коли в Україні випаде сніг

Погода в Україні у четвер, 25 грудня, буде морозною, але сонячною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Різдво в Україні буде із справжніми морозами", - наголосила вона. відео дня

За її словами, 25 грудня погоду України ще визначатиме антициклон, тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода.

Найближчої ночі у більшості областей очікується -5…-13 градусів, завтра вдень -3…-8 градусів, на Закарпатті та в Криму близько нуля.

Діденко також попередила, що на дорогах буде ожеледиця.

Погода 25 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві ніч на Різдво покаже -10 градусів, завтра вдень очікується близько -3…-4 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня додала, що одразу після Різдва, 26 грудня, в Україну завітають атмосферні фронти - піде сніг, посилиться вітер, але підвищиться температура повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Чи буде зима із великими морозами

Синоптикиня Наталія Птуха раніше говорила, що цієї зими в окремих регіонах може виникати 10–20-денний відрізок із мінімальними температурами від –5 до –15 градусів.

"У такі дні, за умови потужних атмосферних фронтів, можливе формування снігового покриву. Втім, через швидкі зміни температури сніг, найімовірніше, буде нетривким і швидко танутиме", - наголосила вона.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко вже заявляла, що Святвечір та Різдво будуть в Україні з морозом. У ці дні опадів не буде, але сніг прийде вже 26 грудня.

Синоптик Віталій Постригань говорив, що 25 грудня очікується кульмінація першої порції холоду. Антициклон з півночі формуватиме малохмарну суху погоду і створить умови для додаткового нічного охолодження повітря, на що одразу відреагують стовпчики термометрів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що цього тижня в окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред