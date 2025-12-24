"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

Сестра актора публічно підтримала Андрія Федінчика.

Андрій Федінчик інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

Сестра Андрія Федінчика відреагувала на його інтерв'ю

Що вона сказала

Український актор Андрій Федінчик нещодавно дав велике інтерв'ю, яке викликало значний інтерес у суспільстві. На його зізнання відреагувала сестра Катерина у Threads.

Під час інтерв'ю Федінчик розповів про складнощі, які йому довелося подолати: проблеми зі здоров'ям після армії, смерть батька, важку хворобу матері та складне розлучення з дружиною, акторкою Наталкою Денисенко. Сестра знаменитості стала на бік брата, оскільки була свідком усіх випробувань Андрія. За словами Катерини, інтерв'ю викликало в неї сльози.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Подивилася інтерв'ю брата на одному диханні! Поплакала на моментах про наших тата і маму. Я пишаюся тобою, Андрію! Ми всі бачили, яке особисте пекло ти проходив!", - написала сестра Фединчика.

Вона також зазначила, що життєві труднощі залишили відбиток на особистості її близької людини. Ці зміни вона змогла помітити особливо яскраво під час інтерв'ю.

Що сказала сестра Андрія Федінчика / скрін з Threads

"Ти вже не такий, як кілька років тому - навіть голос і погляд інші. Зрілий, мужній, мудрий, виважений. Ти дуже виріс внутрішньо. Вірю, що твоя світла сторона вже скоро", - підсумувала Катерина.

Про персону: Андрій Фединчик Андрій Фединчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провели в Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив 2006 року. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024-го військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

