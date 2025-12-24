"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

Ірина Сопонару розкрила секрет, як справляється зі "святковим перенапруженням".

Ірина Сопонару чоловік - що акторка думає про свята з коханим / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

Що Ірина Сопонару побажала для себе на Новий рік

Як різниця в темпераментах з чоловіком впливає на свята артистки

Українська акторка і комік Ірина Сопонару, як і багато хто, підбиває підсумки 2025 року. Однак, на відміну від інших, артистка вважає за краще концентруватися не на тому, чого досягла, а на цілях, які їй ще належить підкорити, хоч і зізнається, що вчиться бути до себе добрішою й терпимішою.

"Я думаю про те, чого ще не добилася, що хотіла б доробити. І найбільше хочу побажати собі трошки менше цього святкового перенапруження: коли здається, що ти всім щось винна і все має бути ідеальним. Хочеться більше спокою, ніж біганини, і менше відчуття, що ти не встигаєш за власними очікуваннями", - зізналася Ірина в бесіді з 1plus1.

Тихою гаванню в передсвятковій метушні для Сопонару є її чоловік Різ. Різниця в темпераментах абсолютно не заважає закоханим насолоджуватися різдвяними та новорічними святами на повну.

"Ця різниця ніколи не була викликом у наших стосунках, вона завжди для мене благо. Він моя тиха гавань, до якої я можу причалити в будь-який момент. Я завжди там знайду підтримку, це моя опора. Тому ні в новорічні свята, ні на Великдень, ні в які інші "напружені" періоди це не перетворюється на проблему. Навпаки це моя краща половина, моя краща сторона, мій чоловік, який допомагає мені не з’їхати з глузду від усього цього святкового хаосу", - поділилася Ірина Сопонару. Уже 31 грудня о 19:00 на телеканалі 1+1 Україна глядачі зможуть побачити виступ зірки у святковому випуску Вечірнього Кварталу.

Ірина Сопонару чоловік - що акторка думає про свята з коханим / instagram.com/irinasoponaru

Про персону: Ірина Сопонару Ірина Сопонару - українська акторка, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

