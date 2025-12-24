Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

Максим Галкін звернувся до українців і тепло привітав їх зі святом Різдва.

https://glavred.net/starnews/galkin-na-ukrainskom-yazyke-obratilsya-k-ukraincam-chto-on-skazal-10726928.html Посилання скопійоване

Максим Галкін зробив особливий пост/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Що написав Максим Галкін

Як він звернувся до українців

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зробив пост, у якому привітав із Різдвом.

На своїй сторінці в Instagram артист написав, що вітає всіх християн, хто святкує в ці дні. "Щасливого Різдва! Бажаю всім тепла і затишку в це світле свято!" - написав Галкін.

відео дня

Також він звернувся до українців українською мовою. "Христос рождається Вітаю всіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!" - додав Галкін.

Максим Галкін звернувся до українців / Фото Instagram/maxgalkinru

У коментарях українці масово дякують Максиму Галкіну за підтримку і у відповідь бажають йому миру та вітають із різдвом у відповідь.

Максим Галкін привітав зі святом / фото: instagram.com, Максим Галкін

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, що подорослішала , від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода.

Раніше стало відомо, що Lida Lee підтвердила роман із Даніелем Салемом. Співачка присвятила цим стосункам пісню, кліпом для якої стали кадри з їхнього з шоуменом спільного життя.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред