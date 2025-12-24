Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

Коротко:
- Що написав Максим Галкін
- Як він звернувся до українців
Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зробив пост, у якому привітав із Різдвом.
На своїй сторінці в Instagram артист написав, що вітає всіх християн, хто святкує в ці дні. "Щасливого Різдва! Бажаю всім тепла і затишку в це світле свято!" - написав Галкін.
Також він звернувся до українців українською мовою. "Христос рождається Вітаю всіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!" - додав Галкін.
У коментарях українці масово дякують Максиму Галкіну за підтримку і у відповідь бажають йому миру та вітають із різдвом у відповідь.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
