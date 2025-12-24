Рус
Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

Олена Кюпелі
24 грудня 2025, 21:29
Максим Галкін звернувся до українців і тепло привітав їх зі святом Різдва.
Максим Галкин
Максим Галкін зробив особливий пост/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зробив пост, у якому привітав із Різдвом.

На своїй сторінці в Instagram артист написав, що вітає всіх християн, хто святкує в ці дні. "Щасливого Різдва! Бажаю всім тепла і затишку в це світле свято!" - написав Галкін.

Також він звернувся до українців українською мовою. "Христос рождається Вітаю всіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!" - додав Галкін.

Максим Галкін звернувся до українців
Максим Галкін звернувся до українців / Фото Instagram/maxgalkinru

У коментарях українці масово дякують Максиму Галкіну за підтримку і у відповідь бажають йому миру та вітають із різдвом у відповідь.

Максим Галкин
Максим Галкін привітав зі святом / фото: instagram.com, Максим Галкін

Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

