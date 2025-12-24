Рус
У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

Інна Ковенько
24 грудня 2025, 15:05
Ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.
У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених
У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

  • 24 грудня у Москві стало відомо про підрив поліцейського авто
  • Внаслідок вибуху загинули поліцейські, які брали участь у війні проти України
  • Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених

В ніч на 24 грудня у Москві ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії, які брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.

Зазначається, що вони, зокрема, катували українських військовополонених. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

За повідомленням джерел, інцидент стався близької першої години ночі. Місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою країни-агресорки Росії, ліквідував двох представників силового відомства РФ.

Чоловік підійшов до поліцейського відділку і кинув у вікно службвої автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
Внаслідок вибуху двоє поліціянтів померли на місці від численних осколкових поранень. Ще двох постраждалих співробітників екстрено госпіталізували, меди

Ліквідовані у Москві поліцейські 24 грудня 2025
Ліквідовані у Москві поліцейські 24 грудня 2025 / Фото: Exilenova+

Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.

Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.

Що відомо про підрив авто у Москві 24 грудня

Як писав Главред, і Москві, в ніч на 24 грудня, стався черговий підрив службового автомобіля співробітників дорожньо-патрульної служби. Інцидент стався за кілька сотень метрів від локації, де кілька днів тому вибухнуло авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

За однією з версій, перед вибухом до службового автомобіля дорожньо-патрульної служби підбіг невідомий чоловік і кинув усередину пакет із вибуховим пристроєм.

Ліквідація росіян - останні новини

Нагадаємо, уранці 22 грудня, У Москві, на вулиці Ясеневій вибухнув автомобіль. В ньому преебував 56-річний генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Від отриманих травм генерал помер. Його вбивство пов'язують з українськими спецслужбами.

Главред писав, що у березні в Москві вибухнув лімузин, який входить в автопарк кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували в соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким піднімався густий чорний дим.

Також навесні в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.

