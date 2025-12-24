Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

Попит продовжує скорочуватися на тлі великих обсягів пропозиції.

Ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів в українців - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, протягом минулого тижня торгово-закупівельна активність на ринку капусти в Україні залишалася низькою. Попит продовжує скорочуватися на тлі великих обсягів пропозиції. Особливо активно розпродають запаси власники необладнаних сховищ: через відносно теплу погоду якість капусти швидко погіршується, і фермери змушені знижувати ціни.

Некондиційну білокачанну капусту зараз готові віддавати всього по 1,5 грн за кілограм (близько $0,04). Більш якісна продукція коштує дорожче, однак і тут ціни помітно просіли - від 2 до 8 грн/кг ($0,05-0,19), що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Ситуація викликає занепокоєння у фермерів, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної капусти. Багато з них поки що не поспішають із продажами, розраховуючи на можливе відновлення цін і намагаючись притримати продукцію.

Експерти також зазначають, що загалом капуста в Україні зараз коштує приблизно на 85% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Причиною стало загальне збільшення обсягів виробництва: цього сезону багато господарств розширили площі під капусту. Водночас несприятливі погодні умови негативно позначилися на якості частини врожаю, що зробило його непридатним для тривалого зберігання і змусило аграріїв масово виходити на ринок із великими обсягами дешевої продукції.

Як повідомляв Главред, незважаючи на осіннє падіння цін на капусту в Україні, можливе подорожчання цієї продукції взимку через обмежену пропозицію якісного врожаю і проблеми зі зберіганням, повідомив експерт Микола Соботович. Ринок капусти 2025 року залишається циклічним, тобто високі ціни стимулюють перевиробництво, що потім призводить до обвалу вартості в наступному сезоні.

Також зросли ціни на тепличні огірки в Україні. Тепер їх пропонують по 85-110 грн/кг, що на 10% більше, ніж тиждень тому. Зростанню цін сприяє стабільний попит у роздрібних мережах і скорочення пропозиції від виробників.

