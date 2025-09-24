Рус
Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

Віталій Кірсанов
24 вересня 2025, 13:44
Керченський міст і морські платформи в Чорному морі мають стратегічне і символічне значення для Росії.
"Толока" може розгромити Кримський міст
"Толока" може розгромити Кримський міст / колаж: Главред, фото: defence-ua.com

Коротко:

  • Характеристики Toloka-1000
  • Україна зарекомендувала себе як лідер у застосуванні бойових дронів
  • Кримський міст під загрозою

Україна представила на виставці у Львові новий гігантський робототехнічний підводний човен Toloka-1000 (TLK-100). За заявами виробників, він має корисне навантаження до п'яти тонн і призначений для мінування та ураження великих стаціонарних цілей.

Як пише Forbes, така зброя теоретично може становити серйозну загрозу інфраструктурним об'єктам Росії, зокрема Керченському мосту і морським платформам у Чорному морі.

Україна вже зарекомендувала себе як лідер у застосуванні бойових безпілотників - від малих FPV-дронів до великих "бомбардувальників" - які завдали значних втрат російським силам. Наступним кроком став вихід у підводну сферу: модель TLK-1000 доповнює лінійку, в якій також є TLK-150 і TLK-400, від компактних "розумних торпед" до великих автономних апаратів.

За наявними характеристиками:

  • TLK-150 - "розумна торпеда" з електричним приводом і боєголовкою до ~15-50 кг, дальністю до 60 миль;
  • TLK-400 - підводний дрон довжиною близько 40 футів, автономність до 2 місяців, дальність близько 800 миль, вантажопідйомність до 1000 фунтів;
  • TLK-1000 - флагман лінійки з корисним навантаженням до 5 тонн, здатний діяти на значних глибинах і відстанях.

Виробники підкреслюють використання штучного інтелекту для навігації та автономного ухвалення рішень, хоча деталі тестів і обмежень цих систем публічно не розкриваються.

Кримський міст під загрозою

Керченський міст і морські платформи в Чорному морі мають стратегічне і символічне значення для Росії. Попередні атаки України на міст - від вантажівки-камікадзе в жовтні 2022 року до вибухів і ударів безпілотних човнів у 2023-2024 роках - показали, що інфраструктуру можна вражати, хоча повного руйнування опор поки що не сталося. Наявність підводних апаратів із великими зарядами ускладнює протимінну боротьбу і підвищує ризики для судноплавства та захищених баз.

Морські міни та підводні вибухи економно й ефективно ускладнюють доступ до портів, потребують значних зусиль на розмінування і можуть затримувати операції навіть без масових руйнувань. Потужні "Толоки" теоретично можуть створювати коридори для подальших атак, включно із запуском FPV-ескадрилій або нанесенням ударів по береговій інфраструктурі.

Підводні роботизовані системи у світі

Розробкою великих автономних підводних систем займаються й інші країни: США, Велика Британія, Австралія, Китай, Франція, Ізраїль та інші. Однак український підхід вирізняється акцентом на більш дешевих, масових і одноразових рішеннях, які можуть зробити такі системи доступними для широкого застосування в умовах обмежених ресурсів.

Видання зазначає, що поява "Толоки" піднімає підводну війну на новий рівень: від допоміжної розвідки та боротьби з мінами до потенційно наступальних операцій проти ключової інфраструктури. Це змушує сторони посилювати як надводні, так і підводні системи оборони - і робить Чорне море ще більш небезпечним театром бойових дій.

Використання "Толоки":

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці.

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Призраки" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно був уражений і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

Defence Express прогнозує, що знищення літаків-амфібій Бе-12 може свідчити про підготовку України до операцій із застосування нового підводного дрона "Толока".

Що відомо про дрони "Толока"

Концерн Toloka представив новий великий морський дрон довжиною 12 метрів, який є лише частиною лінійки підводних апаратів компанії. Відомо щонайменше про три моделі підводних дронів, призначених для роботи на ближніх, середніх і дальніх дистанціях: TLK-200, TLK-400 і TLK-1000.

Найменший дрон лінійки з електродвигунами, розрахований на місії до 100 км, автономність до 15 днів, глибина занурення до 300 м. Середній за розміром дрон із гібридною силовою установкою (чотири електродвигуни і двигун внутрішнього згоряння). Його дальність - до 1200 км, автономність - до 60 днів, а бойове навантаження - до 500 кг.

Найбільший і найпотужніший дрон сімейства TLK-1000, здатний діяти на відстані до 2000 км і автономно працювати до 60 днів. Оснащений складними системами штучного інтелекту, різноманітними датчиками і може нести бойовий вантаж до 5000 кг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

толока Кримський міст війна Росії та України Морські дрони
Зовсім не впізнати: зрадниця Лорак обрізала волосся і стала блондинкою

