Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

У грудні під час низки міжнародних зустрічей високого рівня Україна отримала підтвердження подальшої системної підтримки.

Німеччина зробила наймасштабніший фінансовий внесок у підтримку енергетичного сектору України з початку повномасштабної війни. Країна перерахувала понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики, що стало найбільшим разовим траншем за весь час існування цього механізму міжнародної допомоги.

Як розповів заступник міністра енергетики України Микола Колесник, у грудні 2025 року Фонд отримав загалом 245 млн євро нових внесків від міжнародних партнерів. Крім Міністерства закордонних справ Німеччини, ще 3 млн євро спрямувало Федеральне міністерство економіки та енергетики ФРН через державний банк розвитку KfW.

Колесник зазначив, що Фонд підтримки енергетики України, що адмініструється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, залишається одним із найефективніших інструментів допомоги українському паливно-енергетичному сектору. Отримані кошти використовуються для закупівлі критично важливого обладнання для енергокомпаній, а також для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

"В умовах безперервних і прицільних атак Росії на українську енергетику, одним із пріоритетів Міністерства є співпраця з партнерами щодо поповнення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт", - зазначив заступник міністра.

Він також додав, що в грудні під час низки міжнародних зустрічей високого рівня Україна отримала підтвердження подальшої системної підтримки. За словами Колесника, обсяги та темпи міжнародної допомоги мають відповідати інтенсивності ворожих атак, щоб енергетики могли оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти та повертати світло в оселі українців.

Окрім фінансових механізмів Фонду, Україна продовжує отримувати масштабну гуманітарну допомогу обладнанням. Від початку повномасштабного вторгнення до країни надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 тисяч тонн із 38 держав. Ця допомога включає обладнання для термінових ремонтів після обстрілів і кошти для розвитку розподіленої генерації, що посилює стійкість української енергосистеми.

Як писав Главред, у середу, 24 грудня, у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження потужності торкнуться не тільки населення, а й промислових споживачів.

Також у середу, 24 грудня, у Києві та Київській області запроваджуються графіки відключення світла.

Нагадаємо, що заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив, що тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури.

