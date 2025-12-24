РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

Розвідка фіксує збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки.

Китай допомагає РФ завдавати ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Що заявив Володимир Зеленський:

Китай допомагає РФ наносити удари по енергетиці

Україна буде з цього приводу спілкуватися з партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дані від деяких суб'єктів космічної розвідки з Китаю були використані російською стороною з метою нанесення ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це глава держави написав у Facebook за підсумками доповіді від керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

"Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними", - наголосив Зеленський. відео дня

Як додав глава держави, з цього приводу буде й надалі вестися розмова з партнерами України.

Чи може Китай змінити курс щодо війни в Україні

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що найближчим часом домовленості між Європою і Пекіном малоймовірні.

За його словами, Китай розглядає США як стратегічного конкурента, але Європа для Пекіна - преміальний ринок.

На його думку, саме економічний інтерес визначає позицію Китаю в підтримці Росії.

Удари по енергетиці - останні новини України

Як повідомляв Главред, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 23 грудня в кількох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, що 22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.

Про персону: Олег Іващенко Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) - Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

