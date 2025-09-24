Рус
Чорноморський флот під прицілом: дрони атакували Новоросійськ, є пошкодження

Марія Николишин
24 вересня 2025, 14:25
402
Місцеві жителі скаржаться на масштабну атаку дронів.
Дрони атакували Новоросійськ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Дрони атакували порт Новоросійськ
  • Там розташований Чорноморський флот країни-агресора
  • У місті працювала російська ППО

У середу, 24 вересня, невідомі дрони атакували порт Новоросійськ в Краснодарському краї РФ. У морі також були зафіксовані надводні дрони. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Відомо, що у місті звучали сирени, працювала ППО російської окупаційної армії. Місцеві жителі скаржаться на атаку та повідомляють про велику пожежу.

відео дня

Попередньо, ціль дронів – ворожа військово-морська база (в/ч 99608) Чорноморського флоту країни-агресора.

Реакція місцевої влади на атаку

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що під ударом була центральна частина міста, в районі готелю "Новоросійськ".

"Усі служби переведені в режим підвищеної готовності", - наголосив він.

Крім того, через роботу російської ППО пошкодження отримали п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирні, а також будівля готелю.

Оскільки російські військовослужбовці застосовували зброю в самому місті, є не тільки руйнування, а й (згідно з інформацією губернатора) загиблі та постраждалі.

Дрони атакували порт Новоросійськ - відео:

Удари ЗСУ по Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній повідомляв, що кумулятивний ефект від українських ударів по портах і НПЗ Росії дуже суттєвий.

За його словами, ЗСУ знищують важливий кластер економіки Росії за допомогою ударів по Новоросійську – саме через цей порт йде російський експорт зерна і нафти.

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 вересня у багатьох регіонах країни-агресорки Росії гриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку безпілотників. Наймасштабнішою була атака дронів на Салават, що у Башкортостані. Під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават" - один із ключових центрів переробки нафти, виробництва хімії та добрив у РФ.

У ніч на 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії. Внаслідок атаки дронів були уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

18 вересня невідомі дрони також атакували нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. Тоді на місці виникла пожежа.

Читайте також:

Чорноморський флот Росії

Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

новини Росії краснодарський край Новоросійськ чорноморський флот РФ вибух у Росії
