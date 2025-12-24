25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

На Різдво здавна прийнято починати святкування в храмі. У різдвяну ніч відбувається урочиста всеношна служба.

25 грудня - Різдво Христове / Колаж Главред, фото: pixabay.com

У четвер, 25 грудня, у православному календарі Різдво Христове. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Різдво символізує втілення Божої любові до людства. Народження Христа у Віфлеємі стало початком нової епохи - часу надії, милосердя і спасіння. За євангельським переказом, Ісус народився в бідних умовах, у яслах, що підкреслює Його смиренність і близькість до кожної людини незалежно від статків чи походження.

Про Різдво розповідають Євангеліє від Матвія та Луки. Діва Марія та праведний Йосип прийшли до Вифлеєму для перепису населення. Там, у ніч народження Ісуса, ангели сповістили пастухам про велику радість, а зі сходу до Немовляти прийшли мудреці з дарами - золотом, ладаном і смирною.

Різдво нагадує про цінність сім'ї, доброту, прощення і взаємну підтримку. Це час, коли серця відкриваються для любові, а віра в добро і диво стає особливо сильною.

Прикмети 25 грудня

Гілки дерев гнуться від снігу - на гарний урожай фруктів.

Ясна і морозна погода - до врожайного року і хорошого добробуту в родині.

Хмарне небо - до затяжної зими.

Що не можна робити 25 грудня

Цього дня уникали відвідування цвинтаря, вважалося неприпустимим відволікатися від тих, хто потребує допомоги, а також вирушати на полювання або риболовлю. За народними віруваннями, не годилося одягати зношений або нечистий одяг, так само як позичати або брати що-небудь у борг, щоб не накликати нужду і негаразди на весь рік.

Що можна робити 25 грудня

На Різдво здавна прийнято починати святкування в храмі. У різдвяну ніч відбувається урочиста всенічна всеношна служба, а вже до ранку - святкова літургія. У цей великий православний день віряни звертаються до Бога з проханнями про милість, очищення душі та прощення гріхів, адже за віковими переконаннями саме на Різдво небеса особливо відкриті до людських молитов, і кожне щире, світле прохання знаходить відгук.

