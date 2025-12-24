Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

Зараз тимчасово ускладнена робота електротранспорту в деяких районах міста.

Удар РФ по Харкову / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова

Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті

Наразі відомо про 13 поранених і одного загиблого

У середу, 24 грудня, країна-агресор Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула, багато поранених. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань.

Він наголосив, що через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори.

"Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від Харківобленерго", - додав Терехов.

Водночас, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про 13 поранених і одного загиблого. Усіх постраждалих шпиталізували.

Підготовка РФ до нового удару по Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найімовірніше країна-агресор Росія спробує найближчим часом повторити масований удар по Україні.

За його словами, РФ на сьогоднішній день має приблизно до тисячі ракет у запасі різних типів.

Він підкреслив, що метою окупантів є досягнення кінцевої мети в плані нанесення ураження Україні.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в житлову забудову. Спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.

У ніч і вранці 23 грудня російська армія масштабно атакувала Україну дронами і ракетами. У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. На Рівненщині пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чіткий задум - ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року.

